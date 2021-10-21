В Новосибирске продлили срок ограничения движения на Ипподромской

Накануне НГС писал о том, что семь лет назад в Новосибирске открыли движение по Ипподромской магистрали. Предполагалось, что она будет скоростной, но сейчас там регулярно собираются пробки. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что изменится после открытия четвертого моста.