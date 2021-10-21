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В Новосибирске продлили срок ограничения движения на Ипподромской

Это связано со строительством четвертого моста через Обь

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Работы на участке будут вести до зимы

Работы на участке будут вести до зимы

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В Новосибирске продлили ограничения на улице Ипподромской до декабря

В Новосибирске нечетная сторона улицы Ипподромской будет закрыта до начала декабря. Ранее сообщалось, что ограничения продлятся до 20 октября. Они связаны со строительством четвертого моста через Обь.

— С 21 октября по 1 декабря продлен срок закрытия проезжей части нечетной стороны Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

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Во время работ автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1 и 32 будут двигаться с Большевистской на Красный проспект по эстакаде на площади Будагова в прямом направлении.

Накануне НГС писал о том, что семь лет назад в Новосибирске открыли движение по Ипподромской магистрали. Предполагалось, что она будет скоростной, но сейчас там регулярно собираются пробки. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что изменится после открытия четвертого моста.

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Ипподромскаяперекрытие дорогчетвертый мост
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