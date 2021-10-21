В Новосибирске продлили срок ограничения движения на Ипподромской

В Новосибирске продлили ограничения на улице Ипподромской до декабря
В Новосибирске нечетная сторона улицы Ипподромской будет закрыта до начала декабря. Ранее сообщалось, что ограничения продлятся до 20 октября. Они связаны со строительством четвертого моста через Обь.
— С 21 октября по 1 декабря продлен срок закрытия проезжей части нечетной стороны Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Во время работ автобусы
Накануне НГС писал о том, что семь лет назад в Новосибирске открыли движение по Ипподромской магистрали. Предполагалось, что она будет скоростной, но сейчас там регулярно собираются пробки. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что изменится после открытия четвертого моста.