Власти объявили о месячном закрытии части движения на Ипподромской

В Новосибирске на месяц планируют закрыть выезд на площадь инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской. 1 сентября вышел проект постановления мэрии города, в котором говорится о перекрытии части улицы Ипподромской.
— Ввести с 15 сентября по 20 октября временное прекращение движения транспортных средств по Ипподромской в Центральном районе путем закрытия проезжей части по направлению движения к площади Инженера Будагова в районе пересечения с улице Кривощековской до площади Инженера Будагова, — сообщили в постановлении мэрии Новосибирска.
Предполагается, что машины будут объезжать перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой.
Перекрывать улицу будет компания, которая занимается строительством четвертого моста. «Производственная фирма "ВИС"» должна будет поставить дорожные знаки об ограничениях.
Во время перекрытия пройдет реконструкция теплотрассы под улицей Зыряновской в рамках строительства четвертого моста. НГС направил запрос в «ВИС» по ситуации.
В документе уточняется, что в течение 15 дней после опубликования постановления в ГИБДД должна быть направлена схема организации движения из-за перекрытия Ипподромской.
До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с 18 июля по 3 августа. В этот раз время перекрытия не уточняется.