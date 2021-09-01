1 сентября среда
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 73.28
eur 86.67
Тема дня11 стильных первоклассников Новосибирска
Все новости
Все новости

Власти объявили о месячном закрытии части движения на Ипподромской

Автомобили не смогут выезжать на площадь Будагова

2 599
37Обсудить

Поделиться

Для выезда на площадь автомобилистам придется проезжать по двум улицам

Для выезда на площадь автомобилистам придется проезжать по двум улицам

Поделиться

В Новосибирске на месяц планируют закрыть выезд на площадь инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской. 1 сентября вышел проект постановления мэрии города, в котором говорится о перекрытии части улицы Ипподромской.

— Ввести с 15 сентября по 20 октября временное прекращение движения транспортных средств по Ипподромской в Центральном районе путем закрытия проезжей части по направлению движения к площади Инженера Будагова в районе пересечения с улице Кривощековской до площади Инженера Будагова, — сообщили в постановлении мэрии Новосибирска.

Предполагается, что машины будут объезжать перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой.

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

Поделиться

Перекрывать улицу будет компания, которая занимается строительством четвертого моста. «Производственная фирма "ВИС"» должна будет поставить дорожные знаки об ограничениях.

Во время перекрытия пройдет реконструкция теплотрассы под улицей Зыряновской в рамках строительства четвертого моста. НГС направил запрос в «ВИС» по ситуации.

В документе уточняется, что в течение 15 дней после опубликования постановления в ГИБДД должна быть направлена схема организации движения из-за перекрытия Ипподромской.

До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с 18 июля по 3 августа. В этот раз время перекрытия не уточняется.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

дорогастроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...