Власти объявили о месячном закрытии части движения на Ипподромской

В Новосибирске на месяц планируют закрыть выезд на площадь инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской. 1 сентября вышел проект постановления мэрии города, в котором говорится о перекрытии части улицы Ипподромской.

— Ввести с 15 сентября по 20 октября временное прекращение движения транспортных средств по Ипподромской в Центральном районе путем закрытия проезжей части по направлению движения к площади Инженера Будагова в районе пересечения с улице Кривощековской до площади Инженера Будагова, — сообщили в постановлении мэрии Новосибирска.