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В Новосибирске во второй раз продлили ограничения движения на Ипподромской

В этот раз срок окончания не указан

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В этот раз в мэрии не смогли сообщить, до какого срока будет перекрыто движение

В этот раз в мэрии не смогли сообщить, до какого срока будет перекрыто движение

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В Новосибирске во второй раз продлили срок ограничения движения по нечетной стороне ул. Ипподромской. Ранее сообщалось, что ограничения продлятся с 1 сентября до 20 октября. Затем их продляли до 1 декабря.

— Со 2 декабря продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улицы Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект. Это связано с производством работ по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В этот раз в мэрии не смогли сообщить, до какого срока будет перекрыто движение.

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

Красным обозначен участок, на котором проезда не будет, зеленым — участок для объезда

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В октябре НГС писал, что семь лет назад в Новосибирске открыли движение по Ипподромской магистрали. Предполагалось, что она будет скоростной, но сейчас там регулярно собираются пробки. Мы поговорили с экспертами и выяснили, что изменится после открытия четвертого моста.

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перекрытие дорогИпподромская магистраль
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