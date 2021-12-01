В Новосибирске во второй раз продлили ограничения движения на Ипподромской

В Новосибирске во второй раз продлили срок ограничения движения по нечетной стороне ул. Ипподромской. Ранее сообщалось, что ограничения продлятся с 1 сентября до 20 октября. Затем их продляли до 1 декабря.



— Со 2 декабря продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улицы Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект. Это связано с производством работ по строительству объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.