Мэр назвал возможные сроки снятия ограничений движения на площади Будагова в Новосибирске
Если ничего не изменится, проезд сделают свободным с 15 июня
15 июня могут открыть движение на площади Будагова — об это заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами:
— Ограничения существуют. И со строительством четвертого моста, вернее, развязки с этого моста на правый берег, в частности, заезд и съезд на улицу Ипподромскую. Они переносились несколько раз в связи с переносом сроков непосредственно у исполнителя, у подрядчика — они инициаторы этих переносов. Последняя информация, с которой нас ознакомили по нашим запросам, — обещают 15 июня снять ограничения и сделать свободным проезд. Будем отслеживать.
Недавно мэрия представила новые схемы движения общественного транспорта в связи с продлением ограничений, которые начали вводить еще в конце прошлого года.