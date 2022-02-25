Из-за строительства платного моста в Новосибирске на год сузят проезд на площади Инженера Будагова

Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его на свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.