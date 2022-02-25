Из-за строительства платного моста в Новосибирске на год сузят проезд на площади Инженера Будагова

С 25 февраля в Новосибирске на 3 метра сужается проезжая часть площади Инженера Будагова (по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской). Ограничение будет действовать до 31 декабря.
— Это связано с проведением ООО «ВИС» работ по возведению пролетного строения моста, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
В сентябре по этой же причине в городе перекрыли участок Ипподромской.
Концессионное соглашение о строительстве моста в Новосибирске подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его на свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.