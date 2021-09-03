Часть Ипподромской перекроют уже на следующей неделе: компания «ВИС» назвала новые сроки ограничений

Компания «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, уточнила сроки перекрытия улицы Ипподромской. Закрытие движения на части важной магистрали планируют уже на следующей неделе.

Ранее мэрия Новосибирска в проекте постановления сообщала, что ограничения начнутся 15 сентября.

— С 6 на 7 сентября 2021 года планируется переключение транспортного потока с улицы Ипподромской, двигающегося от улицы Писарева на участке от улицы Кривощековской до площади Будагова в объезд по следующим улицам: Кривощековской, Серебрениковской, Мостовой с выездом на площадь Будагова, — рассказали в пресс-службе группы «ВИС» на запрос НГС.