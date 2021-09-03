Часть Ипподромской перекроют уже на следующей неделе: компания «ВИС» назвала новые сроки ограничений

Часть улицы Ипподромской перекроют в Новосибирске в ночь с 6 на 7 сентября
Компания «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, уточнила сроки перекрытия улицы Ипподромской. Закрытие движения на части важной магистрали планируют уже на следующей неделе.
Ранее мэрия Новосибирска в проекте постановления сообщала, что ограничения начнутся 15 сентября.
— С 6 на 7 сентября 2021 года планируется переключение транспортного потока с улицы Ипподромской, двигающегося от улицы Писарева на участке от улицы Кривощековской до площади Будагова в объезд по следующим улицам: Кривощековской, Серебрениковской, Мостовой с выездом на площадь Будагова, — рассказали в пресс-службе группы «ВИС» на запрос НГС.
Такая схема движения продержится до 20 октября. В центр города можно будет проехать по эстакаде площади Будагова. Троллейбус
— Направление движения транспорта по улице Ипподромской от площади Будагова в сторону улицы Писарева планируется переключить с 11 сентября 2021 года на построенный проектный съезд
Движение ограничат из-за завершения работ на теплотрассе на Зыряновской в рамках проекта четвертого моста. Также компания рассчитывает сделать опоры
До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с 18 июля по 3 августа. В этот раз не будет работать загруженная улица и днем.