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Часть Ипподромской перекроют уже на следующей неделе: компания «ВИС» назвала новые сроки ограничений

Маршрут троллейбуса № 13 будет ограничен на полтора месяца

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Ипподромскую перекроют из-за строительства четвертого моста

Ипподромскую перекроют из-за строительства четвертого моста

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Часть улицы Ипподромской перекроют в Новосибирске в ночь с 6 на 7 сентября

Компания «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, уточнила сроки перекрытия улицы Ипподромской. Закрытие движения на части важной магистрали планируют уже на следующей неделе.

Ранее мэрия Новосибирска в проекте постановления сообщала, что ограничения начнутся 15 сентября.

— С 6 на 7 сентября 2021 года планируется переключение транспортного потока с улицы Ипподромской, двигающегося от улицы Писарева на участке от улицы Кривощековской до площади Будагова в объезд по следующим улицам: Кривощековской, Серебрениковской, Мостовой с выездом на площадь Будагова, — рассказали в пресс-службе группы «ВИС» на запрос НГС.

Такая схема движения продержится до 20 октября. В центр города можно будет проехать по эстакаде площади Будагова. Троллейбус № 13 со стороны улицы Писарева будет ходить до старого автовокзала с 7 сентября по 20 октября.

— Направление движения транспорта по улице Ипподромской от площади Будагова в сторону улицы Писарева планируется переключить с 11 сентября 2021 года на построенный проектный съезд № 2, — уточнили в группе «ВИС».

Движение ограничат из-за завершения работ на теплотрассе на Зыряновской в рамках проекта четвертого моста. Также компания рассчитывает сделать опоры № 14, 15 и съезд на улицу Ипподромскую с моста.

До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с 18 июля по 3 августа. В этот раз не будет работать загруженная улица и днем.

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