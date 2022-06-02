Ограничение движения на площади Будагова продлили — общественный транспорт ходит по измененной схеме

В Новосибирске продлили ограничение по площади Будагова до 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Его ограничили в начале мая из-за строительства четвертого моста.

Общественный транспорт также продолжит ходить по измененной схеме.