Ограничение движения на площади Будагова продлили — общественный транспорт ходит по измененной схеме
Перекрытия связаны со строительством четвертого моста
В Новосибирске продлили ограничение по площади Будагова до 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Его ограничили в начале мая из-за строительства четвертого моста.
Общественный транспорт также продолжит ходить по измененной схеме.
— На время производства работ автобусы
Троллейбусные маршруты будут организованы по следующим схемам:
Маршрутное такси
С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».