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Ограничение движения на площади Будагова продлили — общественный транспорт ходит по измененной схеме

Перекрытия связаны со строительством четвертого моста

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Ограничения связаны со строительством четвертого моста

Ограничения связаны со строительством четвертого моста

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В Новосибирске продлили ограничение по площади Будагова до 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Его ограничили в начале мая из-за строительства четвертого моста.

Общественный транспорт также продолжит ходить по измененной схеме.

— На время производства работ автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутное такси № 32 при движении с ул. Большевистской на Красный проспект идут по эстакаде на площади Инженера Будагова (в прямом направлении), — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В мэрии напоминают, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения

В мэрии напоминают, что водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения

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Троллейбусные маршруты будут организованы по следующим схемам:

№ 13 — в прямом направлении — Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. "Речной вокзал"». В обратном направлении — ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

№ 36 — ул. Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина — конечный остановочный пункт (в прямом и обратном направлениях).

Маршрутное такси № 11 в прямом направлении будет двигаться по следующей схеме: ул. Ипподромская, ул. Кривощековская, ул. Серебренниковская, ул. Мостовая, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, далее — по действующей схеме.

С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

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