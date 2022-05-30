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Четыре улицы в Новосибирске перекроют из-за аварийных работ на теплотрассе — смотрим карту

Ограничения продлятся до середины июня

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Водителям стоит быть внимательными на отмеченных улицах и руководствоваться знаками и информационными щитами

Водителям стоит быть внимательными на отмеченных улицах и руководствоваться знаками и информационными щитами

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С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

С 29 мая по 17 июня на два метра сузили проезжую часть на улице Римского-Корсакова в районе здания № 1/1а.

А 28 мая в центральной части дороги по улице Нарымской в районе здания № 21 сузили проезд на шесть метров. Ограничение здесь снимут 15 июня.

С 30 мая по 15 июня на три метра ограничили проезд по улице Советской в районе дома № 13.

Проезд по улице Чаплыгина в районе здания № 100 перекрыли полностью с 28 мая. Обратите внимание, что проехать здесь будет нельзя до 15 июня.

Для вашего удобства мы подготовили карту, на которой отмечены эти дорожные ограничения.

23 мая в Новосибирске начались работы по модернизации тепловой сети на улице Ватутина. Для этого движение транспорта по улице будет существенно ограничиваться или полностью перекрываться.

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