Четыре улицы в Новосибирске перекроют из-за аварийных работ на теплотрассе — смотрим карту
Ограничения продлятся до середины июня
С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».
С 29 мая по 17 июня на два метра сузили проезжую часть на улице Римского-Корсакова в районе здания № 1/1а.
А 28 мая в центральной части дороги по улице Нарымской в районе здания № 21 сузили проезд на шесть метров. Ограничение здесь снимут 15 июня.
С 30 мая по 15 июня на три метра ограничили проезд по улице Советской в районе дома
Проезд по улице Чаплыгина в районе здания
Для вашего удобства мы подготовили карту, на которой отмечены эти дорожные ограничения.
23 мая в Новосибирске начались работы по модернизации тепловой сети на улице Ватутина. Для этого движение транспорта по улице будет существенно ограничиваться или полностью перекрываться.