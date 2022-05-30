Четыре улицы в Новосибирске перекроют из-за аварийных работ на теплотрассе — смотрим карту

С конца мая до середины июня в Новосибирске ограничат движение на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ на теплотрассе, которые проводит компания ООО «НТСК».

С 29 мая по 17 июня на два метра сузили проезжую часть на улице Римского-Корсакова в районе здания № 1/1а.



А 28 мая в центральной части дороги по улице Нарымской в районе здания № 21 сузили проезд на шесть метров. Ограничение здесь снимут 15 июня.

