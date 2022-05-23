Улицу Ватутина в Новосибирске перекрыли
23 мая, поэтапно движение на ней ограничат на 5 месяцев
Первый этап перекрытия улицы начался сегодня. Движение многих автобусов и маршруток изменится
23 мая в Новосибирске начались работы по модернизации тепловой сети на улице Ватутина. Для этого движение транспорта по улице будет существенно ограничиваться или полностью перекрываться.
— Поэтапное закрытие проезжей части улицы Ватутина рассчитано на период с
Согласно информации сервиса 2ГИС, утром
Перекрытие Ватутина изменит маршруты общественного транспорта. Это коснется схемы движения автобусов
— Маршрут троллейбуса
Ограничение движение обусловлено проведением ООО «Промстрой» на Ватутина земляных работ по техническому перевооружению тепловой сети.
Кстати, дорогу на улице Троллейной почти отремонтировали — она готова на 95%. Речь идет об участке от улиц Связистов до Плахотного протяженностью более 4 километров.