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Улицу Ватутина в Новосибирске перекрыли 23 мая, поэтапно движение на ней ограничат на 5 месяцев

Первый этап перекрытия улицы начался сегодня. Движение многих автобусов и маршруток изменится

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Часть автобусов изменит свой маршрут, <nobr class="_">№ 29</nobr> вообще прекращает работу до особого распоряжения

Часть автобусов изменит свой маршрут, № 29 вообще прекращает работу до особого распоряжения

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23 мая в Новосибирске начались работы по модернизации тепловой сети на улице Ватутина. Для этого движение транспорта по улице будет существенно ограничиваться или полностью перекрываться.

— Поэтапное закрытие проезжей части улицы Ватутина рассчитано на период с 23 мая по 15 октября. Первый этап проведения земляных работ предполагает закрытие проезжей части улицы Ватутина в районе дома № 29, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Согласно информации сервиса 2ГИС, утром 23 мая перекрыта часть Ватутина от дома № 21 до дома № 23.

Перекрытие Ватутина изменит маршруты общественного транспорта. Это коснется схемы движения автобусов № 1, 11, 12, 16, 45к, 68, 96, маршрутных такси № 15, 29а, 54.

— Маршрут троллейбуса № 29 закрывается до особого распоряжения, — добавили в пресс-центре мэрии. — Водителей просим быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ограничение движение обусловлено проведением ООО «Промстрой» на Ватутина земляных работ по техническому перевооружению тепловой сети.

Кстати, дорогу на улице Троллейной почти отремонтировали — она готова на 95%. Речь идет об участке от улиц Связистов до Плахотного протяженностью более 4 километров.

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