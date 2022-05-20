«Большая часть работ выполнена»: отремонтированную дорогу на Троллейной сдадут в июле
Мэр сообщил, что из-за ремонта теплосетей работы ненадолго приостановили
Дорогу на улице Троллейной почти отремонтировали — она готова на 95%. Речь идет об участке от улиц Связистов до Плахотного протяженностью более 4 километров. В мэрии рассказали о том, что здесь уже сделали.
На Троллейной уложили новый асфальт, убрали колеи, сделали уклоны, благодаря которым будет утекать дождевая вода. Теперь здесь укладывают выравнивающий слой. Общая площадь работ — 56 тысяч квадратов. В финальной стадии нужно будет покрыть верхний слой и поднять смотровые колодцы до уровня проезжей части.
Как рассказал директор ООО «Стройсити» Максим Клипиков, раньше на Троллейной скапливалась вода. Для стока дождевых и талых вод были сделаны уклоны — асфальт на некоторых участках пришлось поднимать на 30 сантиметров. Стоимость всех работ составила 118 миллионов рублей.
Мэр Анатолий Локоть заявил, что дал поручение отремонтировать продолжение этой дороги — от Связистов до Хилокского. Таким образом, улицу Троллейную планируют обновить от въезда в город до улицы Пархоменко.
— Объект сложный, это выезд из города, здесь всегда напряженный трафик. Большая часть работ выполнена. Сейчас остановились, потому что предстоит ремонт теплосетей. Напомню, в этом году объемы ремонта теплосетей в разы превышают объемы прошлого года. Значительное число теплотрасс у нас проходит именно под проезжей частью. В этом сложность координации действий: нельзя сначала укладывать асфальт, а потом опять разрывать. Поэтому на участке 250 метров из этих четырех километров сделана определенная остановка. Будем ждать, пока СГК выполнит работы, а после постараемся завершить ремонт в максимально сжатые сроки, — отметил мэр Анатолий Локоть.
Еще 250 метров дороги пока не завершили — он протянулся от улицы Немировича-Данченко до остановки «Кирзавод». Здесь еще предстоит частично разрыть дороги из-за ремонта теплотрассы. Как только работы энергетиков закончатся, участок заасфальтируют, и весь объект будет готов к сдаче. Предположительно, это случится в июле.
Планируют сократить сроки ремонта моста через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).