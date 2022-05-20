«Большая часть работ выполнена»: отремонтированную дорогу на Троллейной сдадут в июле

Дорогу на улице Троллейной почти отремонтировали — она готова на 95%. Речь идет об участке от улиц Связистов до Плахотного протяженностью более 4 километров. В мэрии рассказали о том, что здесь уже сделали.



На Троллейной уложили новый асфальт, убрали колеи, сделали уклоны, благодаря которым будет утекать дождевая вода. Теперь здесь укладывают выравнивающий слой. Общая площадь работ — 56 тысяч квадратов. В финальной стадии нужно будет покрыть верхний слой и поднять смотровые колодцы до уровня проезжей части.