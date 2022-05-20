Открыть движение по мосту через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе планируют к осени
Сроки сократят на треть
Планируют сократить сроки ремонта моста через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).
Работы по ремонту начались в апреле 2022 года и по планам должны продлиться до 1 ноября. Но ТУАД планирует сократить их на треть. Две полосы для движения планируется открыть уже к 1 сентября 2022 года.
Цена контракта составила
— Подрядчик армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор. Большая часть работ всего моста производится в подмостовой зоне, скрытой от водителей. По проекту подрядчик также должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка, — сообщили в ТУАД.
Сейчас действует объезд закрытого участка до села Плотниково через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ленинск-Кузнецкую трассу. Обещают, что он поможет избежать пробки.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» основано в 2017 году. На конец 2021 года баланс компании составлял 13 миллионов рублей (рост за год составил 10%), выручка — 30,4 миллиона (упала за год 14%), чистая прибыль — 1,9 миллиона рублей. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.
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