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Открыть движение по мосту через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе планируют к осени

Сроки сократят на треть

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Мост через реку Издревая был построен в 1973 году

Мост через реку Издревая был построен в 1973 году

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Планируют сократить сроки ремонта моста через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Работы по ремонту начались в апреле 2022 года и по планам должны продлиться до 1 ноября. Но ТУАД планирует сократить их на треть. Две полосы для движения планируется открыть уже к 1 сентября 2022 года.

Мост является одним из самых высоких в Новосибирской области

Мост является одним из самых высоких в Новосибирской области

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Цена контракта составила 41,5 миллиона рублей. Подрядчиком выступает ООО «Мосты Сибири». Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Подрядчик армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор. Большая часть работ всего моста производится в подмостовой зоне, скрытой от водителей. По проекту подрядчик также должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка, — сообщили в ТУАД.

В ТУАД уточнили, что мост через реку Издревая был построен в 1973 году и является одним из самых высоких в Новосибирской области. Мост находится на самом загруженном направлении.

В ТУАД уточнили, что мост через реку Издревая был построен в 1973 году и является одним из самых высоких в Новосибирской области. Мост находится на самом загруженном направлении.

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Сейчас действует объезд закрытого участка до села Плотниково через село Новолуговое, мимо Кольцово с выходом на Ленинск-Кузнецкую трассу. Обещают, что он поможет избежать пробки.

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» основано в 2017 году. На конец 2021 года баланс компании составлял 13 миллионов рублей (рост за год составил 10%), выручка — 30,4 миллиона (упала за год 14%), чистая прибыль — 1,9 миллиона рублей. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.

Весной в Москве городские новосибирские мосты показали как плохой пример. Подсчитали, чтобы их не закрывать, нужно 100 миллионов рублей в год.

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