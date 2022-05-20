Открыть движение по мосту через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе планируют к осени

Планируют сократить сроки ремонта моста через реку Издревая на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Работы по ремонту начались в апреле 2022 года и по планам должны продлиться до 1 ноября. Но ТУАД планирует сократить их на треть. Две полосы для движения планируется открыть уже к 1 сентября 2022 года.