Мосты Новосибирска показали как плохой пример в Москве. Чтобы их не закрывать, нужно 100 миллионов в год
В Горсовете раскритиковали состояние городских мостов через реки и трассы — на них вообще не выделяли деньги
В Новосибирске несколько десятков разнообразных пешеходных мостов. Большинство соединяют берега малых рек, некоторые построили, чтобы не прерывать пешеходными переходами крупные магистрали. Но все они, согласно докладу муниципального «Метро МиРа», практически не обслуживались уже несколько лет. По словам представителя компании, фотографиями новосибирских мостовых переходов на крупном федеральном форуме иллюстрируют примеры плохой работы. Сколько в городе аварийных мостов, почему так вышло и во сколько обойдется городу приведение их в порядок, узнала Лиза Пичугина.
17 мая на депутатской комиссии по городскому хозяйству компания «Метро МиР» (ее конечный владелец — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска) раскритиковала состояние городских пешеходных мостов. Речь шла и о больших переходах над магистралями, вроде Большевистской и Ипподромской, и о маленьких мостиках, перекинутых через малые реки Новосибирска.
Как рассказал начальник службы эксплуатации искусственных сооружений «Метро МиРа» Виктор Слепец, всего компании с 2019 года передан 51 мост, из которых 31 — через речки, а 20 — над дорогами. 19 мостов на балансе «Метро МиРа» — временные. Кроме того, примерно за 20 таких сооружений сегодня вообще никто не отвечает.
Из тех мостов, которые сегодня уже поставлены на баланс компании, 16, согласно отчету эксперта, находятся в неудовлетворительном состоянии, 12 — в предаварийном, 3 — в аварийном. Нормативным требованиям не соответствуют 33 моста — 64,71% от всех мостов «Метро МиРа».
— В городе напрочь отсутствует система нормативного содержания и обслуживания мостов. В марте 2021 года на форуме в Москве в материалах доклада присутствовали фотографии мостов с плохим уровнем содержания, и это были мосты Новосибирска. То есть те уникальные объекты, которыми мы гордимся, были приведены в пример отвратительного содержания на всю страну, — отметил Виктор Слепец.
По его словам, существующий регламент содержания мостов не соответствует новым нормам. Новый документ разработали еще осенью прошлого года, но в мэрии его не согласовали до сих пор. Деньги на содержание мостов в бюджете тоже не определены — такой расходной строки попросту нет.
— В 2021 году мы за счет собственных средств выполнили ремонтные работы на 40 объектах на сумму 26,8 миллиона рублей, а с 2019 года мы потратили на содержание мостов 57,2 миллиона рублей, — сообщил в своем докладе представитель «Метро МиРа».
Еще на пять мостов подготовлены проекты ремонта, вся документация прошла проверку, вопрос только в финансировании. Чтобы отремонтировать пешеходный мост через Большевистскую в районе остановки «Завод торгового оборудования», нужно 11,8 миллиона рублей. На мосты над Ипподромской магистралью — по 7,5 миллиона. Дороже всего обойдется вантовый пешеходный мост на дамбе Димитровского моста — 23,9 миллиона.
Чтобы нормально содержать все переданные «Метро МиРу» 51 мост, нужно 97,8 миллиона рублей в год. А чтобы просто привести в нормативное состояние все предаварийные и аварийные мосты — 47 миллионов. В противном случае их придется просто закрыть для использования, заявил директор «Метро МиРа» Александр Мысик.
Вопрос финансирования содержания мостов вызвал дискуссию среди депутатов. Андрей Гудовский (на его округе находятся 2 моста, которые переданы на баланс «Метро МиРа», 1 из них не соответствует нормативам) поинтересовался, были ли вообще заявки в бюджет на эти цели и почему такой строки расходов в городском бюджете нет.
Замначальника департамента транспорта Олеся Богомазова сказала, что раньше ими занимался «Гормост», затем мосты передали муниципалитету, и предполагалось, что содержать их будут на средства от размещения рекламы. Но в 2021 году законодательство изменили, и теперь над проезжей частью размещать рекламу нельзя, напомнил Александр Мысик. Те баннеры, которые размещены на мостах сегодня, по идее, должны быть убраны.
При этом кто-то из участников отметил, что в бюджете самого «Гормоста» расходы на содержание всех пешеходных мостов были. Вопрос о том, почему тогда их передали другой муниципальной организации в таком плачевном состоянии, повис в воздухе.
В ответ на вопрос Хельги Пироговой, есть ли у «Метро МиРа» конкретный план действий относительно предаварийных и аварийных мостов, Александр Мысик пожаловался на бюрократию.
— Все документы на согласовании в департаментах, но очень долго всё идет, — сказал он.
При этом с 2017 года, когда рабочая группа осматривала мосты через малые реки, администрации районов города не могут принять на баланс бесхозные мосты, которые всё это время обрастают мусором и разрушаются. По информации «Метро МиРа», процедура передачи бесхозного моста на баланс предприятия занимает год-полтора — за это время ее можно было пройти уже три раза, возмутился депутат Евгений Лебедев.
— Нужно запросить информацию у районов, сколько мостов было инициировано по передаче в муниципальную собственность, — попросил он внести в протокол, добавив, что руководство районов за это время практически не изменилось.
По мнению председателя комиссии Горсовета по городскому хозяйству Игоря Кудина, городу нужна хотя бы трехлетняя программа приведения мостов в нормальное, безопасное состояние. Но если речь идет о срочных мерах, то деньги найти нужно уже сейчас. Поэтому вопрос о выделении из бюджета 47 миллионов на предаварийные и аварийные мосты рассмотрят на ближайшей сессии Горсовета в июне.
Депутат Антон Картавин, представляющий в Горсовете Горский жилмассив, напомнил, что пока в городе из-за плохого содержания приходят в негодность уже построенные пешеходные мосты, на площади Лыщинского планируют еще один: его стоимость могла бы покрыть три года обслуживания полусотни существующих переходов. В понедельник депутат отнес в мэрию более 2 тысяч подписей против строительства нового перехода в жилмассиве.
В 2020 году в мэрии Новосибирска говорили, что отказались от строительства перехода, но в апреле заявляли просто о переносе сроков. На комиссии по городскому хозяйству заммэра Олег Клемешов снова сказал, что огромного мостового перехода к станции «Спортивная» в планах города нет.
— Мостовой переход над площадью Лыщинского уже два года минимум как решено не строить, — заверил он. — При реконструкции улицы Большая в ближайшее время, вполне возможно, появится как минимум один пешеходный мост — других в планах нет.
В этом году начался масштабный ремонт пока только одного, но знакового пешеходного моста — Сибревкомовского через реку Каменку. При этом в этом сезоне планируют отремонтировать несколько автомобильных мостов — в том числе Октябрьский.