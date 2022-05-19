Мосты Новосибирска показали как плохой пример в Москве. Чтобы их не закрывать, нужно 100 миллионов в год

17 мая на депутатской комиссии по городскому хозяйству компания «Метро МиР» (ее конечный владелец — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска) раскритиковала состояние городских пешеходных мостов. Речь шла и о больших переходах над магистралями, вроде Большевистской и Ипподромской, и о маленьких мостиках, перекинутых через малые реки Новосибирска.



Как рассказал начальник службы эксплуатации искусственных сооружений «Метро МиРа» Виктор Слепец, всего компании с 2019 года передан 51 мост, из которых 31 — через речки, а 20 — над дорогами. 19 мостов на балансе «Метро МиРа» — временные. Кроме того, примерно за 20 таких сооружений сегодня вообще никто не отвечает.

