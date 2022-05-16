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Малые реки НовосибирскаЭксклюзив

10 самых живописных мостов Новосибирска. Гуляем вместе с НГС по секретным местам (пока они есть)

Планам масштабного ремонта мостов через малые реки уже несколько лет — первые документы затерялись

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Это один из мостов над Первой Ельцовкой во время высокой воды: он находится недалеко от устья речки в частном секторе, а выглядит так, будто вокруг старый заросший европейский парк

Это один из мостов над Первой Ельцовкой во время высокой воды: он находится недалеко от устья речки в частном секторе, а выглядит так, будто вокруг старый заросший европейский парк

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В прошлом году журналисты НГС прошли по десяткам мостов и мостиков над малыми речками, среди них были и основательные металлические конструкции, и несколько досок, переброшенных через русло, и давно разрушенные переходы. В 2019 году «Гормост» проводил обследование каждого из них — один из бывших сотрудников рассказал, что документы затем передали властям, но с тех пор ситуация не изменилась, а мостики продолжают разрушаться. НГС выбрал самые живописные из мостов над малыми реками и узнал, когда ситуация с ними — и состоянием самих речек — изменится.

Ситуация с переходами через речки в Новосибирске в городскую повестку попадает нечасто — разве что после крупных паводков, когда эти самые переходы просто сносит водой. Но и тогда ущерб домам и огородам и горожан, и власти беспокоит больше. Через городские речки (а всего их в городе официально восемь плюс почти забытая речка Чербузы и ручей Сухой Лог — в прошлом году мы прошли их все) перекинуты десятки мостов, и пешеходных, конечно, в разы больше, чем автомобильных.

Этот мостик через Вторую Ельцовку отстроили местные жители, причем начинали фактически с перекинутого через речку бревна — такие мостики в отчете тоже учитывали

Этот мостик через Вторую Ельцовку отстроили местные жители, причем начинали фактически с перекинутого через речку бревна — такие мостики в отчете тоже учитывали

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В 2019 году сотрудники муниципального «Гормоста» проводили обследование всех этих мостов и мостиков — вплоть до перекинутого через 2-ю Ельцовку бревна с перилами из веток. Об этом журналисту НГС рассказал участвовавший в этом обследовании бывший инженер организации Андрей Борисов — сегодня мужчина уже пенсионер, но часть материалов у него сохранилась.

— Материалы просто лежат. Всё есть, но ничего не происходит. Свой труд было жалко, — объяснил он причину, по которой согласился рассказать о них НГС. — По каждому мосту составлены акты с перечнями дефектов, на их основании составлялись сметы — в основном эти документы переданы [мэрии]. Но не было финансирования, деньги не выделялись.

А это уже Ельцовка без номера, или Нижняя и один из самых живописных мостиков через нее, рядом со школой и детским садом

А это уже Ельцовка без номера, или Нижняя и один из самых живописных мостиков через нее, рядом со школой и детским садом

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Всего в отчете было 60 мостов, включая переходы через ручей Сухой Лог и водотоки в Советском районе. Очень многие из них — бесхозный самострой, поэтому, говорит Андрей Борисов, и отношение было соответствующее: что местное население могло, то и делало. Затем их начали передавать на баланс районных администраций, а потом — «Гормосту». Сегодня многие из них находятся в ведении муниципального «Метро Мира», но процесс передачи не завершен до сих пор.

Зырянка в целом — одна из самых живописных городских речек, в первую очередь из-за того, что течет по Ботсаду. Мостики через нее тоже живописные, даже вот такие простые

Зырянка в целом — одна из самых живописных городских речек, в первую очередь из-за того, что течет по Ботсаду. Мостики через нее тоже живописные, даже вот такие простые

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Андрей Борисов рассказал, что в оригинальном отчете (из полного документа редакции НГС он смог передать фотофиксации состояния мостов и короткое резюме) мосты были разделены на несколько категорий по состоянию — от аварийных до новых. Только на расходные материалы для ремонта по итоговой смете требовалось около 2 миллионов, с работой и транспортными расходами в ценах 2019 года выходило около 10 миллионов.

— Брался Лебедев (Евгений Лебедев, депутат Горсовета от партии ЛДПР. — Прим. ред.), были еще депутаты, которые то же самое обещали. В итоге, хотя депутатам деньги выделяют на выполнение наказов, за эти деньги мы замучились отчитываться. Один мостик на Новосибирске-Западном я сначала сам прошел, чтобы посмотреть, какие нужны доски, чтобы заменить, потом пошли с депутатом. Рабочий со мной ходил с ведром и краской, помечал: спорили за каждую доску, менять или не менять, — смеясь, вспоминает Андрей Борисов.

Каменка — относительно крупная городская река, и хотя значительная ее часть заключена в трубы, мостиков через нее множество самых разных, включая яркие и прочные

Каменка — относительно крупная городская река, и хотя значительная ее часть заключена в трубы, мостиков через нее множество самых разных, включая яркие и прочные

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Расспросить Евгения Лебедева о результатах работы с мостами не удалось: депутат не стал разговаривать с журналистом НГС.

По информации директора «Метро Мира» Александра Мысика, часть мостов над малыми реками в границах города действительно уже переданы компании, но еще много тех, которые остаются без хозяина — их рассчитывают принять на баланс в течение года — полутора лет. Что касается документации — результатов обследования мостов, расчетов затрат на ремонт, то о ней ему ничего неизвестно.

— Документация по ремонту пешеходного моста у нас есть только одна, и ремонт уже реализуется — это мост через Каменку, Сибревкомовский мост. Им занимается непосредственно «Гормост», — рассказал руководитель «Метро Мира». — Сегодня разработаны проектные решения по двум мостовым переходам: через Большевичку и вантовому по дамбе Димитровского моста, там уже четко посчитаны затраты, всего около 40 миллионов рублей.

Через лесную Камышенку капитальных мостов перекинуто немного. В основном они созданы будто на сезон: вряд ли такой мост переживет паводок

Через лесную Камышенку капитальных мостов перекинуто немного. В основном они созданы будто на сезон: вряд ли такой мост переживет паводок

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По словам Андрея Борисова, среди предложений три года назад была и совместная работа со СГУПСом: разработку проектов новых мостиков через городские речки предлагали проводить конкурсами среди студентов старших курсов. Бывший инженер «Гормоста» говорит, что затраты на проектирование, как правило, составляют 25–35% от общей сметной стоимости нового моста. В случае с малыми реками это процент от сумм от 500 тысяч до 2–3 миллионов рублей — не так уж много. Но, по мнению Александра Мысика, сегодня требования даже к маленьким мостам слишком серьезные.

— Со студентами можно работать, наверное, в какой-то части, но всё-таки это профессиональная деятельность, которая требует определенных навыков и образования, — напомнил он. — Эти мостики, несмотря на то что считаются маленькими, — объекты, которые проектируются и эксплуатируются по определенным нормативам, это объекты транспортной инфраструктуры, и на них распространяются все требования по транспортной безопасности и обеспечению безопасности и здоровья граждан, это достаточно серьезно.

Самые разнообразные мосты построены через Плющиху: вокруг нее много жилья, а из остатков его строительства, похоже, часто возникали мосты, по которым интересно гулять

Самые разнообразные мосты построены через Плющиху: вокруг нее много жилья, а из остатков его строительства, похоже, часто возникали мосты, по которым интересно гулять

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Сегодня, признал он, в городском бюджете на мосты через малые реки средства не выделены вообще. Александр Мысик надеется, что ситуацию удастся изменить с помощью депутатов: на заседании комиссии по городскому хозяйству 17 мая планируют представить отчет об актуальном состоянии всех переходов через реки и озвучить необходимые суммы на ремонт. Но одним городским бюджетом тут не обойтись.

Три года назад существовала федеральная программа «Малые реки больших городов» — ее результат, писал Андрей Борисов в резюме к осмотру мостов, можно оценить по Москве и Санкт-Петербургу.

— Укрепление берегов, устройство прогулочных набережных, реконструкция малых мостов — всё это сделало эти площадки привлекательными для малого и среднего бизнеса. А оплата аренды за эти места могла бы пойти в городской бюджет и в финансирование программы, — считал он.

Сухой Лог формально — не река, а ручей. При этом именно на нём построено больше всего стилистически одинаковых мостов

Сухой Лог формально — не река, а ручей. При этом именно на нём построено больше всего стилистически одинаковых мостов

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Сегодня вместо этой программы начата другая — по созданию водно-зеленого городского каркаса. Но она пока только на начальной стадии, уточнила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

— Мы ждем, когда официально родится федеральный проект. Нам подтверждают, что им будет заниматься Минстрой России, вроде как они хотят всероссийскую конференцию, но пока мы приглашения не видели, — рассказала она. — По сути мы должны разработать некую программу, которая будет содержать как стратегические документальные решения, так и практические. Мы рассчитываем за этот год закончить этап с анализом и перейти к разработке концепции, определить состав авторов, которые будут это писать.

Тула — очень дачная и самая крупная из малых рек Новосибирска: за границами города она несколько лет назад буквально снесла дамбу. Но в городе она спокойнее, а с мостиков можно кормить уток

Тула — очень дачная и самая крупная из малых рек Новосибирска: за границами города она несколько лет назад буквально снесла дамбу. Но в городе она спокойнее, а с мостиков можно кормить уток

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Сроки создания концепции власти пока не уточняют: в рабочую группу, помимо представителей мэрии, входят также региональные ведомства, в том числе Министерство природных ресурсов и экологии и Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

— В рамках участия в пилотном проекте предполагается получение федеральной поддержки, в том числе на развитие городской среды, сохранение зеленых зон, благоустройство территорий вблизи малых рек в черте города Новосибирска, создание комфортных рекреационных зон, — обнадежили в Минприроды в ответ на запрос журналиста НГС.

Через Чербузы в микрорайоне Щ немало мостиков, но они нашлись даже в лесу, где речка теряется в болоте. Правда, в лесу к ним, очевидно, меньше требований

Через Чербузы в микрорайоне Щ немало мостиков, но они нашлись даже в лесу, где речка теряется в болоте. Правда, в лесу к ним, очевидно, меньше требований

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Ведомство, в первую очередь, отвечает за состояние самих рек — отчеты по мониторингу публикуют на сайтах Минприроды и регионального правительства, последний был опубликован в прошлом году за 2020 год.

СЮЖЕТ

Малые реки НовосибирскаМалые реки Новосибирска

На 2022 год никаких работ на малых реках не запланировано. В 2007–2013 году за счет федеральных средств расчистили русла Каменки, Камышенки, Плющихи, 1-й Ельцовки и Тулы — на это ушло 192 миллиона рублей. Правда, работы проводили не столько для создания комфортной городской среды, сколько для защиты от разлива рек во время паводков. В 2020 году Минприроды определило и узаконило границы береговых линий рек. Все остальные работы, касающиеся благоустройства этих берегов и организации на них отдыха, — задача города.

Впрочем, кое-что, уверен Андрей Борисов, может — и даже, наверное, должен — делать и бизнес: строить вместе с жильем на берегах очистные сооружения. Потому что все городские стоки через малые реки попадают в большую — Обь.

Сегодня застройщики участвуют в благоустройстве только одной малой реки — 1-й Ельцовки, в пойме которой проектируют большой новый парк, но и там их участие вызывает споры и претензии. Об очистных сооружениях ни одна строительная компания не упоминала.

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