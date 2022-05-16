10 самых живописных мостов Новосибирска. Гуляем вместе с НГС по секретным местам (пока они есть)
Планам масштабного ремонта мостов через малые реки уже несколько лет — первые документы затерялись
В прошлом году журналисты НГС прошли по десяткам мостов и мостиков над малыми речками, среди них были и основательные металлические конструкции, и несколько досок, переброшенных через русло, и давно разрушенные переходы. В 2019 году «Гормост» проводил обследование каждого из них — один из бывших сотрудников рассказал, что документы затем передали властям, но с тех пор ситуация не изменилась, а мостики продолжают разрушаться. НГС выбрал самые живописные из мостов над малыми реками и узнал, когда ситуация с ними — и состоянием самих речек — изменится.
Ситуация с переходами через речки в Новосибирске в городскую повестку попадает нечасто — разве что после крупных паводков, когда эти самые переходы просто сносит водой. Но и тогда ущерб домам и огородам и горожан, и власти беспокоит больше. Через городские речки (а всего их в городе официально восемь плюс почти забытая речка Чербузы и ручей Сухой Лог — в прошлом году мы прошли их все) перекинуты десятки мостов, и пешеходных, конечно, в разы больше, чем автомобильных.
В 2019 году сотрудники муниципального «Гормоста» проводили обследование всех этих мостов и мостиков — вплоть до перекинутого через
— Материалы просто лежат. Всё есть, но ничего не происходит. Свой труд было жалко, — объяснил он причину, по которой согласился рассказать о них НГС. — По каждому мосту составлены акты с перечнями дефектов, на их основании составлялись сметы — в основном эти документы переданы [мэрии]. Но не было финансирования, деньги не выделялись.
Всего в отчете было 60 мостов, включая переходы через ручей Сухой Лог и водотоки в Советском районе. Очень многие из них — бесхозный самострой, поэтому, говорит Андрей Борисов, и отношение было соответствующее: что местное население могло, то и делало. Затем их начали передавать на баланс районных администраций, а потом — «Гормосту». Сегодня многие из них находятся в ведении муниципального «Метро Мира», но процесс передачи не завершен до сих пор.
Андрей Борисов рассказал, что в оригинальном отчете (из полного документа редакции НГС он смог передать фотофиксации состояния мостов и короткое резюме) мосты были разделены на несколько категорий по состоянию — от аварийных до новых. Только на расходные материалы для ремонта по итоговой смете требовалось около 2 миллионов, с работой и транспортными расходами в ценах 2019 года выходило около 10 миллионов.
— Брался Лебедев (Евгений Лебедев, депутат Горсовета от партии ЛДПР. — Прим. ред.), были еще депутаты, которые то же самое обещали. В итоге, хотя депутатам деньги выделяют на выполнение наказов, за эти деньги мы замучились отчитываться. Один мостик на Новосибирске-Западном я сначала сам прошел, чтобы посмотреть, какие нужны доски, чтобы заменить, потом пошли с депутатом. Рабочий со мной ходил с ведром и краской, помечал: спорили за каждую доску, менять или не менять, — смеясь, вспоминает Андрей Борисов.
Расспросить Евгения Лебедева о результатах работы с мостами не удалось: депутат не стал разговаривать с журналистом НГС.
По информации директора «Метро Мира» Александра Мысика, часть мостов над малыми реками в границах города действительно уже переданы компании, но еще много тех, которые остаются без хозяина — их рассчитывают принять на баланс в течение года — полутора лет. Что касается документации — результатов обследования мостов, расчетов затрат на ремонт, то о ней ему ничего неизвестно.
— Документация по ремонту пешеходного моста у нас есть только одна, и ремонт уже реализуется — это мост через Каменку, Сибревкомовский мост. Им занимается непосредственно «Гормост», — рассказал руководитель «Метро Мира». — Сегодня разработаны проектные решения по двум мостовым переходам: через Большевичку и вантовому по дамбе Димитровского моста, там уже четко посчитаны затраты, всего около 40 миллионов рублей.
По словам Андрея Борисова, среди предложений три года назад была и совместная работа со СГУПСом: разработку проектов новых мостиков через городские речки предлагали проводить конкурсами среди студентов старших курсов. Бывший инженер «Гормоста» говорит, что затраты на проектирование, как правило, составляют 25–35% от общей сметной стоимости нового моста. В случае с малыми реками это процент от сумм от 500 тысяч до 2–3 миллионов рублей — не так уж много. Но, по мнению Александра Мысика, сегодня требования даже к маленьким мостам слишком серьезные.
— Со студентами можно работать, наверное, в какой-то части, но всё-таки это профессиональная деятельность, которая требует определенных навыков и образования, — напомнил он. — Эти мостики, несмотря на то что считаются маленькими, — объекты, которые проектируются и эксплуатируются по определенным нормативам, это объекты транспортной инфраструктуры, и на них распространяются все требования по транспортной безопасности и обеспечению безопасности и здоровья граждан, это достаточно серьезно.
Сегодня, признал он, в городском бюджете на мосты через малые реки средства не выделены вообще. Александр Мысик надеется, что ситуацию удастся изменить с помощью депутатов: на заседании комиссии по городскому хозяйству 17 мая планируют представить отчет об актуальном состоянии всех переходов через реки и озвучить необходимые суммы на ремонт. Но одним городским бюджетом тут не обойтись.
Три года назад существовала федеральная программа «Малые реки больших городов» — ее результат, писал Андрей Борисов в резюме к осмотру мостов, можно оценить по Москве и Санкт-Петербургу.
— Укрепление берегов, устройство прогулочных набережных, реконструкция малых мостов — всё это сделало эти площадки привлекательными для малого и среднего бизнеса. А оплата аренды за эти места могла бы пойти в городской бюджет и в финансирование программы, — считал он.
Сегодня вместо этой программы начата другая — по созданию водно-зеленого городского каркаса. Но она пока только на начальной стадии, уточнила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.
— Мы ждем, когда официально родится федеральный проект. Нам подтверждают, что им будет заниматься Минстрой России, вроде как они хотят всероссийскую конференцию, но пока мы приглашения не видели, — рассказала она. — По сути мы должны разработать некую программу, которая будет содержать как стратегические документальные решения, так и практические. Мы рассчитываем за этот год закончить этап с анализом и перейти к разработке концепции, определить состав авторов, которые будут это писать.
Сроки создания концепции власти пока не уточняют: в рабочую группу, помимо представителей мэрии, входят также региональные ведомства, в том числе Министерство природных ресурсов и экологии и Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
— В рамках участия в пилотном проекте предполагается получение федеральной поддержки, в том числе на развитие городской среды, сохранение зеленых зон, благоустройство территорий вблизи малых рек в черте города Новосибирска, создание комфортных рекреационных зон, — обнадежили в Минприроды в ответ на запрос журналиста НГС.
Ведомство, в первую очередь, отвечает за состояние самих рек — отчеты по мониторингу публикуют на сайтах Минприроды и регионального правительства, последний был опубликован в прошлом году за 2020 год.
На 2022 год никаких работ на малых реках не запланировано. В 2007–2013 году за счет федеральных средств расчистили русла Каменки, Камышенки, Плющихи,
Впрочем, кое-что, уверен Андрей Борисов, может — и даже, наверное, должен — делать и бизнес: строить вместе с жильем на берегах очистные сооружения. Потому что все городские стоки через малые реки попадают в большую — Обь.
Сегодня застройщики участвуют в благоустройстве только одной малой реки —