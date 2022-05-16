10 самых живописных мостов Новосибирска. Гуляем вместе с НГС по секретным местам (пока они есть)

Андрей Борисов рассказал, что в оригинальном отчете (из полного документа редакции НГС он смог передать фотофиксации состояния мостов и короткое резюме) мосты были разделены на несколько категорий по состоянию — от аварийных до новых. Только на расходные материалы для ремонта по итоговой смете требовалось около 2 миллионов, с работой и транспортными расходами в ценах 2019 года выходило около 10 миллионов.



— Брался Лебедев (Евгений Лебедев, депутат Горсовета от партии ЛДПР. — Прим. ред.), были еще депутаты, которые то же самое обещали. В итоге, хотя депутатам деньги выделяют на выполнение наказов, за эти деньги мы замучились отчитываться. Один мостик на Новосибирске-Западном я сначала сам прошел, чтобы посмотреть, какие нужны доски, чтобы заменить, потом пошли с депутатом. Рабочий со мной ходил с ведром и краской, помечал: спорили за каждую доску, менять или не менять, — смеясь, вспоминает Андрей Борисов.