«Можно использовать не менее 10 лет»: за счет чего увеличат площадку для мусора на Гусинобродском полигоне

Площадку для мусора на Гусинобродском полигоне увеличат на его территории
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, за счет какой земли увеличат площадку для мусора на Гусинобродском полигоне.
На этой неделе,
— Сегодня территория, которая законодательно закреплена за Гусинобродским полигоном, имеет определенную геометрию, площадь. Ее вполне достаточно, чтобы пятно, где складируются отходы, могло быть увеличено, но в рамках отведенного участка. Там достаточно места. Мы уверены, что Гусинобродский полигон можно использовать не менее
Он уточнил, что срок работы полигона рассчитан на основе количества отходов, которые поступают ежедневно. Там работают две мусоросортировочные линии, и в будущем на полигон планируют устанавливать и другое современное оборудование.
В прошлом году, когда на полигоне открылись мусоросортировочные линии, там побывал фотокорреспондент НГС. Посмотрите на его снимках, что происходит с отходами, которые подлежат переработке.