«Можно использовать не менее 10 лет»: за счет чего увеличат площадку для мусора на Гусинобродском полигоне

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, за счет какой земли увеличат площадку для мусора на Гусинобродском полигоне.

На этой неделе, 17 февраля , мэр заявил, что Хилокский полигон на левом берегу уже переполнен. При этом Гусинобродский будет расширяться за черту города.