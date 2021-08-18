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В НСО начали готовить документы о расторжении контракта с «Экологией-Новосибирск» из-за сбоев вывоза мусора

Поручение дал губернатор

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Летом проблема с вывозом мусора в городе обострилась

Летом проблема с вывозом мусора в городе обострилась

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В НСО готовят документы о расторжении контракта с «Экологией-Новосибирск»

Правительство Новосибирской области готово расторгнуть контракт с региональным оператором по вывозу мусора на 2022 год, если ситуация в регионе не улучшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, жалоб на заваленные мусором площадки становится с каждым днем всё больше.

— С одной стороны, «Экология-Новосибирск» объясняет, что их подводят перевозчики, с другой стороны — они отвечают за весь процесс и должны организовывать его. А сбои есть, я сам лично в этом убедился не так давно. В одном дворе убирают регулярно, а во втором площадка завалена, — рассказал сегодня в прямом эфире «Радио России Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — К сожалению, таких случаев в каждом месяце всё больше и больше. Видно, что оператор плохо справляется со своими обязанностями. Я уже поручил Министерству ЖКХ и той самой проектной дирекции готовить документы по расторжению контракта с регоператором. Если мы увидим, что до осени ситуация к лучшему не поменяется, мы пойдем на кардинальное решение, на болезненный процесс — готовить смену регоператора в 2022 году.

Редакция НГС обратилась за комментариями в «Экологию-Новосибирск». Ответ от регоператора на момент публикации новости не поступил.

В августе на задержки с вывозом мусора пожаловались жители Центрального района Новосибирска. В «Экологии-Новосибирск» объяснили это тем, что 15 экипажей мусоровозов неукомплектованы. Также их работе мешают неправильно припаркованные автомобили.

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«Экология-Новосибирск»мусор
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