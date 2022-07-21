Люди задыхаются: горящие свалки в Новосибирске — результат алчности, пассивности и равнодушия, за которые платят все

Который раз город накрывает удушливая вонь от горящей свалки. Свалку тушат, но огонь вспыхивает на ней снова и снова. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что горящий мусор куда опасней запахов животноводства и видит в этом наглядное проявление сразу многих проблем общества.
Чувствительность к запахам досталась нам от предков, которые сотни тысяч лет жили охотой и собирательством. Первобытный человек методом проб и ошибок выяснял, что можно есть, а что — не стоит. Нынешние представления о том, какие запахи приятны, какие не очень, а что и вовсе должно вызывать страх, во многом оттуда — из тьмы веков. Те, кто смог их правильно интерпретировать, выжили и передали знание потомкам.
В нынешнем индустриальном мире запах уже не так важен. За сохранностью продуктов в магазине следят специально обученные люди, срок хранения и состав можно прочитать на упаковке. Во время ковида миллионы потеряли обоняние (кто на пару недель, кто на несколько месяцев), и ничего — никто именно от этого не умер. Просто еда потеряла больше половины вкуса, а так ничего, жить можно.
Но вот вы открываете утром окно или просыпаетесь ночью, вдыхаете воздух с улицы, и в вашем мозгу звучит громкий сигнал тревоги. Должен звучать по крайней мере, если вы не утратили окончательно эту важную особенность, которая позволила когда-то выжить нашим предкам: реагировать на запахи. Потому что это пахнет горящий мусор.
Нынешние отходы, которые производит человек, состоят в значительной степени из разного рода полимерных соединений (в просторечии пластика). Крупное промышленное производство (и ещё более крупные торговые компаний) научились упаковывать каждую мелочь. Так товар удобней продавать, хранить и перевозить. В итоге каждая семья каждый день уносит к мусорному ящику пакет с пакетами (а также блистерами, одноразовыми контейнерами, пакетами из-под молока и сока, пленками и т. д.). Там, конечно, встречается и недоеденная еда, и стекло, и бумага, и какие-то другие материалы, но главное — это всепроникающий пластик. Просто потому, что это самый дешевый и надежный упаковочный материал.
Есть только она неприятность — при горении пластик выделяет целый спектр токсичных веществ: оксид углерода, циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота и т. д. Причем опасность действия этих выделений на организм состоит в том, что действие это то, что называется пролонгированное. Попав в легкие, многие из этих веществ там абсорбируются и накапливаются. Вызывая самые разные заболевания, включая рак.
И вот тут-то возникает главный вопрос: а что же со всем этим делать? Ведь свалки будут периодически загораться и дальше. Тем более, что это ведь выгодно — часть мусора сгорит, можно использовать выделенную территорию вновь. А уж кто его поджог — пойди найди на огромном полигоне.
Проблема эта глобальная, и нигде не существует идеальных решений. Но какие-то наработки всё же имеются. Во-первых, мусор нужно сортировать уже на этапе мусорных баков. Пластик в одну емкость, стекло в другую, пищевые отходы в третью. В Японии таких баков и емкостей может быть больше десятка. Всё, что имеет смысл перерабатывать, японцы пускают в дело снова, а остальной мусор перерабатывается для того, чтобы стать основой для насыпей, которыми в Японии расширяют сушу у берегов. Решение не безупречное, но работающее.
Дальше этот мусор нужно хотя бы первично переработать. И если уже его зарывать на полигонах, то лишь в спрессованных плотных брикетах (которые просто так не поджечь, кстати) и по четко соблюдаемым регламентам. Для этого, конечно, нужны деньги и тратить их в условиях, когда вот прямо сейчас можно просто вывезти богатое содержимое мусорных баков с глаз долой, мало кто готов. То есть заставить-то платить людей, наверное, можно, но вот что будет с этими деньгами потом — большой вопрос.
История с мусором — это наглядная демонстрация сразу многих дефектов нашего современного общества. В ней и нежелание проявить минимальную сознательность со стороны населения (от гор мусора, которые это население оставляет в местах отдыха, до незаконных свалок бизнеса). И готовность разного рода предприимчивых людей освоить (преимущественно в свою пользу) те немногие деньги, которые всё же собираются и выделяются на решение проблемы. И отсутствие действенных инструментов контроля за действиями чиновников и работающего в связке с властями бизнеса. А в итоге смрадом от горящих свалок дышат все. Но, поскольку ничего не меняется, то в массе своей людей всё устраивает?
Больше всего от горящей свалки страдают жители Малыгинского жилмассива который расположен неподалёку от мусорного полигона «Левобережный». По их обращению уже возбудили уголовное дело.