Люди задыхаются: горящие свалки в Новосибирске — результат алчности, пассивности и равнодушия, за которые платят все

Который раз город накрывает удушливая вонь от горящей свалки. Свалку тушат, но огонь вспыхивает на ней снова и снова. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что горящий мусор куда опасней запахов животноводства и видит в этом наглядное проявление сразу многих проблем общества.



Чувствительность к запахам досталась нам от предков, которые сотни тысяч лет жили охотой и собирательством. Первобытный человек методом проб и ошибок выяснял, что можно есть, а что — не стоит. Нынешние представления о том, какие запахи приятны, какие не очень, а что и вовсе должно вызывать страх, во многом оттуда — из тьмы веков. Те, кто смог их правильно интерпретировать, выжили и передали знание потомкам.

