«Я просто пнул ее раза четыре»: экс-министра в Казахстане судят за убийство жены с особой жестокостью

История жестокой расправы бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева над женой Салтанат Нукеновой давно вышла за территорию страны. В ноябре прошлого года он жестоко избил женщину в ресторане, после чего оставил ее умирать, пока пытался замести следы. Салтанат скончалась, а в отношении Бишимбаева возбудили уголовное дело за убийство и истязание супруги. Он свою вину отрицает, уверяя, что не бил ее по жизненно важным органам. Судебный процесс длится до сих пор, и жители Казахстана переживают, что Бишимбаеву всё сойдет с рук, как не раз уже происходило раньше. Но в деле появились новые подробности.
«Она прощала его, верила ему»
Бишимбаев и Салтанат познакомились в августе 2022 года. В декабре пара сыграла свадьбу, но официально так и не зарегистрировала отношения. По словам подруги Салтанат, Линары Самагуловой, Бишимбаев регулярно поднимал руку на свою жену — на ее теле то и дело появлялись новые синяки и ссадины.
— Я видела лично эти шрамы. Говорю: «Это что такое у тебя?» — «Да вот, мы были в Шымкенте и ни из-за чего, на ровном месте поссорились, он, как бешеный, начал». Получается, оставил шрамы, следы, — передает издание Orda слова школьной подруги Салтанат.
Из-за частых конфликтов Салтанат хотела уйти от мужа, но он каждый раз уговаривал ее остаться.
— Он хитрыми манипуляциями, вызывая жалость, психологическими приемами рассказывал, что это всё давние обиды на что-то другое. Клялся в любви, умолял, просил прощения, говорил, что всё изменится, говорил, что нужно отрабатывать с психологом, говорил, что «мы всё сможем», — заявила Самагулова. — Многие, наверное, так бы и поступили, но она прощала его, верила ему. Угрозами и силой он ее назад не тащил, но такие доводы применял, что она не могла его не простить.
Несмотря на обещания исправиться, Бишимбаев продолжал издеваться над своей женой. Пока в ноябре 2023 года очередной скандал не закончился смертью Салтанат.
«Я уже не знал, как ее успокоить»
8 ноября 2023 года супруги сходили на концерт Димы Билана, а после отправились в ресторан, которым владеет двоюродный брат обвиняемого Бахытжан Байжанов. По словам Бишимбаева, в тот день между супругами не было никакого разлада, напротив, «они проснулись утром в хорошем настроении». Но сразу после концерта в паре начался конфликт.
— Пока она кричала на повышенных тонах, я сам стал уже нервничать. Она кричала: «Ты меня опозорил перед Аидой, опозорил летом перед ней, она ходила всем рассказывала, что ты меня выгнал». Она перевозбудилась, и я сам уже завелся от этого, от слова «опозорил». Я уже не знал, как ее успокоить, — уверял Бишимбаев в суде.
Как только супруги зашли в ресторан, Бишимбаев начал избивать Салтанат прямо в холле заведения. Следствие утверждает, что бывший министр нанес супруге «серию сокрушительных ударов» кулаками по голове. Салтанат попыталась спрятаться от мужа в одной из VIP-кабинок, но Бишимбаев выломал дверь и продолжил ее избивать. В какой-то момент, по версии следствия, он так разошелся, что принялся душить супругу, из-за чего она потеряла сознание и умерла.
Медики констатировали смерть лишь вечером следующего дня. До этого Бишимбаев старался сделать всё, чтобы замести следы.
«Я пнул ее раза четыре»
Сам Бишимбаев отрицает свою вину в смерти жены. Он признал в суде, что действительно избил супругу, однако подчеркнул, что старался бить не по жизненно важным органам.
— Злость у меня поднялась, я развернулся, подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильные. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен (повредить. — Прим. ред.), — заявил бывший министр в суде. — Я просто со злости пнул ее раза четыре, говорил: «Вставай, что ты!» Она не вставала, и я за волосы начал ее поднимать.
После этого избиения, по словам Бишимбаева, Салтанат легла на диван в VIP-кабинке. Он же присел рядом к ней и уснул. Проснувшись на следующий день, бывший министр позвонил своему брату, владеющему рестораном, и попросил отвезти их домой, однако этого так и не произошло. В тот момент, утром, у девушки еще «были рефлексы» и она «двигала руками и управляла телом».
Убедившись, что жена жива, Бишимбаев «лег спать» и проспал до 13 часов. Затем экс-министр начал заметать следы: попросил брата распустить персонал и требовал удалить записи с камер видеонаблюдения.
Всё это время Салтанат находилась в VIP-кабинке. В 18:30 Бишимбаев попытался еще раз разбудить ее, но обнаружил, что она мертва, после чего вызвал скорую.
«У меня есть знакомая ясновидящая, я позвонил ей»
Больше всего следящих за процессом людей возмутили слова Бишимбаева о том, что он начал беспокоиться о супруге еще утром 9 ноября, на следующий день после избиения. Однако вместо того, чтобы свозить Салтанат в больницу, он решил позвонить ясновидящей.
— Когда я увидел синяк, это было в 10:30, я забеспокоился. У меня есть знакомая ясновидящая, я позвонил ей и говорю: «Мы ее пытались разбудить, а она не проснулась. С ней всё в порядке?» Она ответила: «Перезвони мне через 10 минут». Я перезвонил. Она говорит: «Да она просто устала и сильно пьяная, до вечера поспит, потом всё будет нормально, придет в себя, пойдете домой». У меня от сердца отлегло, — заявил Бишимбаев в суде.
Он также добавил, что попросил ясновидящую прочитать молитву, чтобы Салтанат быстрее пришла в себя.
«Это не значит, что меня можно убивать»
Ранее экс-министра уже судили — правда, не за насилие, а за коррупционные преступления. В марте 2018 года его даже приговорили к десяти годам колонии, но уже в феврале следующего года Бишимбаева помиловал президент Казахстана, и он вышел по УДО.
Новое дело, в котором оказался замешан экс-министр, стало одним из самых громких за последние несколько лет на территории СНГ — в соцсетях массово возмущаются тем, как Бишимбаев старается оправдать себя, и его заявлениями о непричастности к убийству. Благодаря прямым трансляциям из зала суда стало известно, что защита подсудимого пытается переложить вину на Салтанат — адвокаты говорили о ее отношениях с другими мужчинами и намекали, что у нее была алкогольная зависимость.
В ответ на это женщины устроили в соцсетях флешмоб, в котором публикуют фотографии с бокалом вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать».