«Одежда на учебный год — спортивный костюм и кроссовки»: рассказы, каким было 1 Сентября в лихие 90-е и раньше

Новосибирцы рассказали, каким было 1 Сентября в лихие 90-е и раньше
Для многих маленьких новосибирцев наступил самый волнительный день — они пошли в первый класс в школу. Раньше огромные букеты гладиолусов закрывали малышей, а теперь родители выдумывают более необычные подарки для учителей. В любом случае — такое событие многим запомнилось, а школьные годы занимают важную часть в жизни любого человека, даже если они и приходятся на очень непростое время, например на 90-е годы.
Публикуем воспоминания новосибирцев о первой линейке и учебе. Присылайте и вы свои фото и истории!
«В 90-е во многих семьях наступил настоящий кошмар»
Сергей Комлев рассказал, что очень любил школу, но обстановка, в которой он рос, оставляла желать лучшего:
— Первую линейку не помню. Очень нравилась школьная форма на учениках, это хорошо помню. Потом, когда СССР развалился — все начали носить то, что было. У многих тогда единственная одежда на учебный год была — спортивный костюм и кроссовки. В целом о школьных годах у меня очень положительные воспоминания — помню каждого своего учителя и каждому благодарен, — рассказал новосибирец Сергей Комлев. — Помню, как в 90-е во многих семьях наступил настоящий кошмар. Безденежье, наркомания, преступность захлестнула город. Драки были школа на школу. Но как-то справились. Очень хорошо помню и во многом благодарен учителю физики Игорю Константиновичу!
«Когда мне торжественно вручили «Букварь», испытала дикое разочарование»
Многие помнят неподъемный рюкзак и тот самый «Букварь», с помощью которого учились читать, но многие к тому времени уже сами могли это делать.
— Я пошла в первый класс в поселке Саяк — мои родители-геологи работали там на руднике. Помню свой огромный портфель «не по росту», который с трудом волочила за собой. Когда мне торжественно вручили «Букварь», испытала дикое разочарование — в ту пору я была увлечена «страшными балладами» Жуковского и «мама мыла раму» меня вообще не вдохновила. А вот прописи повергли в ужас — я поняла, что никогда не смогу так красиво писать. Когда я пришла домой, то рассказала маме с папой, что в классе много иностранцев, которые не знают русского языка — так я идентифицировала детей из семей этнических казахов. И еще в тот день было яркое солнце (Казахстан, однако), а на школьном дворе звучала песня «Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе», — рассказала корреспонденту НГС Наталия Дмитриева.
«В обед воровали хлеб и ели его втихаря под одеялом»
У читательницы Екатерины были веселые школьные годы — девочка не стеснялась хулиганить с друзьями.
— Это 1997 год, первый класс. Судя по выражению лица, в школу «ну очень сильно» хотелось. Любимый предмет — чтение. За это спасибо моему первому учителю, привили любовь к чтению с первого класса. Любовь к книгам у меня и по сей день. Если говорить о начальных классах, то всё банально как у всех, наверное — стирала лезвием двойки и тройки, пыталась подделать почерк учителя, кидалась бумажками с линейки. Помню еще в первом классе у нас был тихий час, перед продленкой, так мы в обед воровали хлеб и ели его втихаря под одеялом, вот нам потом попадало. А вообще, несмотря на пакости такие мелкие, училась я неплохо. Но хорошим поведением не отличалась, — признается читательница Екатерина.
«Образование мы потеряли... Раньше нас учили!»
В 1990 году читательница НГС Анна пошла в 1 класс. Она помнит, что была не против формы — понимала, что были непростые времена.
— Все покупали форму и были едины. Не было деления на богатых и бедных. Не было понтов. Помню, что в школе мальчик был. Носил портфель мой. Я его любила даже тогда. Года три назад его даже нашла в соцсетях. Все-таки был у меня тогда и сейчас остался вкус к мальчикам. Любимый предмет — музыка. У нас помню ставили танцы на этом предмете. Под музыку обыгрывали ситуацию какую-нибудь. А еще помню, что приносили на перекус. Бутерброды. Либо хлеб с маслом и вареньем из смородины. Либо печенье и между ними масло намазано! Вкусно было! — рассказала читательница НГС Анна. — Образование мы потеряли... Раньше нас учили, были спецкурсы. Если что-то не понимал, можно было прийти и тебе объяснят! А сейчас предоставляют услуги. Не понял? Твои проблемы. Есть репетиторы. Мой сын закончил в этом году 9-й класс. А дочь пойдет в 3-й класс. Конечно, сильная разница с образованием в СССР. Стало труднее. Много предметов тех, которые разделили на несколько предметов. Ну и конечно же не было тогда ОГЭ и ЕГЭ. Тогда было проще с экзаменами.
«Погода 1 сентября была так себе»
Мария пошла в школу уже в более спокойное время и считает, что ей очень повезло.
— Я пошла в первый класс в полные 7 лет, но уже в этом возрасте была достаточно рассудительной девочкой. Уже строила планы на будущее, записывала все свои мысли и ставила цели. С классом мне повезло. Очень повезло, равно как и с учителями. Честно, очень скучаю по школе. Сейчас не помню, что чувствовала, когда впервые пошла на линейку. Но точно могу сказать, что погода была так себе. Ветер, холод, дождь. Помню, как после линейки в первом классе пошли делать фото класса с нашей учительницей. Первый звонок, кстати, несла моя одноклассница. В общем и целом, довольно-таки теплые воспоминания остались у меня от школы, — рассказала читательница НГС Мария.
В Новосибирске 17 школ присоединились к акции «Дети вместо цветов» — к 1 Сентября родители не будут дарить учителям цветы, они пожертвуют деньги на оплату тьюторов для детей-инвалидов.
В ближайшее время власти Новосибирской области не планируют вводить в школах новые ограничения из-за ковида. Однако дополнительные меры могут ввести, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответил на вопросы читателей в прямом эфире Instagram. Мы собрали всё самое важное в нашей онлайн-трансляции.