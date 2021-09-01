«Одежда на учебный год — спортивный костюм и кроссовки»: рассказы, каким было 1 Сентября в лихие 90-е и раньше

Сергей Комлев рассказал, что очень любил школу, но обстановка, в которой он рос, оставляла желать лучшего:



— Первую линейку не помню. Очень нравилась школьная форма на учениках, это хорошо помню. Потом, когда СССР развалился — все начали носить то, что было. У многих тогда единственная одежда на учебный год была — спортивный костюм и кроссовки. В целом о школьных годах у меня очень положительные воспоминания — помню каждого своего учителя и каждому благодарен, — рассказал новосибирец Сергей Комлев. — Помню, как в 90-е во многих семьях наступил настоящий кошмар. Безденежье, наркомания, преступность захлестнула город. Драки были школа на школу. Но как-то справились. Очень хорошо помню и во многом благодарен учителю физики Игорю Константиновичу!

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