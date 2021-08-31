Вернется ли дистанционка? Министр отвечает на вопросы читателей НГС (онлайн-трансляция)

До начала учебного года в школах остался всего один день. Накануне 1 Сентября министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук расскажет в прямом эфире НГС о том, каким будет этот год, и к чему следует быть готовым родителям и школьникам. Ждать ли дистанционки? Как поступать с поборами в школах? Обязательно ли покупать форму определенного производителя?

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На эти и другие вопросы наших читателей Сергей Федорчук ответит в эфире в нашем Инстаграме. Ну а здесь мы публикуем текстовую расшифровку эфира.