Вернется ли дистанционка? Министр отвечает на вопросы читателей НГС (онлайн-трансляция)

— Вся начальная школа питается бесплатно, — говорит министр образования. — Деньги в бюджете заложены, все необходимые суммы есть. Кроме того, благодаря губернатору, дети, которые учатся дома, будут получать компенсацию.
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В некоторых школах часть учебных дней будет проходить в онлайн-формате.
— У нас есть школы, давайте я откровенно скажу, переполненные. Там сложно развести потоки учеников. Для того, чтобы развести эти потоки, нам приходится часть детей переводить в онлайн-формат. Никаких противоречий тут нет. Я говорил, что в этом году мы будем идти по лекалам прошлого.
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Допустят ли педагога к работе без прививки и медотвода?
— Допустят, но я считаю, что это неправильно. Я поставил задачу, спрашивать у всех — педагогов, студентов — наличие вакцины. Я считаю, что в этом направлении надо работать. Но сообщения о том, что студентов не заселяют в общежития из-за отсутствия прививки — это фейк. На мой взгляд, было бы правильно развернуть работу во всех вузах и школах, напоминать о необходимости прививки. Но у нас не самая худшая ситуация: 60% уже привиты однократно, менее 50 или даже 40% — двухкратно. Это немало.
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Будут ли дополнительные ограничения из-за ковида?
— Нам о таких ограничениях неизвестно. Единственное, могу точно сказать, если пойдет четвертая волна, и ситуация будет ухудшаться, то меры будут предприниматься, вплоть до дистанта. Но это все гипотетически, надеемся, таких мер всё же не будет. Хочу еще обратиться ко всем: нужно прививаться, нужно сделать шаг к безопасности. Во-вторых, необходимо ношение масок, соблюдение гигиенических требований. Ну это правда помогает, это нужно. На мой взгляд, это нормально, когда мы живя в такой ситуации, пытаемся себя обезопасить. Это факт, что большинство привитых людей переносят ковид легче.
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О школьных педагогах, которые отчитывают девочек за ношение брюк
— Требования носить юбки девочкам нет. Но если родитель считает, что к его ребенку применяются меры психологического воздействия, я бы для начала порекомендовал поговорить с администрацией школы. Но лично я не вижу ничего плохого в том, что девочки будут ходить в юбках
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— В законодательстве четко сказано, что есть строгий стиль одежды. Но это не значит, что вся школа должна одеваться одинаково. Со случаями, когда форма производителя навязывается, мы разбираемся. Скажу так, договоров школ с производителями скорее всего нет. Я рекомендую все-таки обращаться в муниципалитет или к нам, будет рассматривать, разбираться.
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Как в этом году будут учиться дети?
— Кабинетная система в этом году сохранится, как и в прошлом году. Мера придумана не мной, а функционирует по всей стране, — замечает министр. — Санитарные врачи считают, что такая мера помогает. То, что дети общаются за пределами школы, но извините меня, мы все общаемся. Кабинетная система позволяет сократить число контактов.
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О линейках на свежем воздухе
— Воздействовать на решения школ об отмене линеек мы не можем. Но мы рекомендовали всем при хорошей погоде с соблюдением всех норм проводить на открытом воздухе, вот там родители как раз могут принять участие. Надеюсь, директора нас услышали. Если же будет дождливая погода, то все разойдутся по классам.
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— Комиссии, которые у нас закончили примерно неделю назад свою работу, приняли все школы города. При этом понятно, что в некоторых школах еще идут работы. Деньги, к сожалению, на ремонт кровель и прочего были выделены позже, в июле. Поэтому часть работ пойдет на сентябрь, но это будут качественные работы. Таких объектов у нас около 100 в области, — рассказал Сергей Федорчук.
Около 1 млрд рублей было потрачено на подготовку школ. 355 млн рублей из них — это средства регионального бюджета.
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Мы начинаем!
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Тем временем, школьники и родители уже подготовили букеты для учителей. Как оказалось, традиционные цветочные композиции уже не в моде, зато особой популярностью пользуются ореховые и фруктовые букеты. Тут мы показали, как выглядят эти композиции.
Однако некоторые новосибирские школы решили отказаться от букетов на 1 Сентября ради тьюторов.
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Напомним, недавно родители рассказали НГС, что их просят приобретать одежду для учебы только в фирме SAMM. При этом многие недовольны качеством вещей и их ценой — детская рубашка может обойтись в 3000 рублей или еще дороже.
Возле магазина SAMM в августе выстраивались гигантские очереди из родителей, вынужденных покупать форму для детей именно этого производителя.
В министерстве образования тогда заявили, что работники школы не вправе заставлять приобретать определенную форму, а если такое требование всё же есть — необходимо обращаться в министерство.
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