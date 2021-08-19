Власти заявили, что школы Новосибирска не могут заставлять родителей покупать конкретную школьную форму

Министр образования Новосибирской области прокомментировал жалобы родителей, которых принуждают покупать школьную форму за большие деньги в конкретном магазине. Накануне родители рассказали НГС, что их просят приобретать одежду для учебы только в фирме SAMM. При этом многие недовольны качеством вещей и их ценой — детская рубашка может обойтись в 3000 рублей или еще дороже.

— Закон об образовании говорит о наличии делового стиля одежды в школах. Это четкое требование, я его разделяю... Когда мы говорим, об образовательном процессе вообще, то строгий стиль одежды это нормально. Что касается школьной формы, то закон четко говорит, что никто не может заставлять покупать родителей школьную форму, тем более в конкретной фирме. Если есть такое конкретное требование от директора или администрации школ, то нужно обращаться в органы местного самоуправления, либо в министерство, — заявил министр образования НСО Сергей Федорчук.