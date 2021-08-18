Сарафан за 700 или за 15 000? НГС взял первоклашку и пошел за школьной формой — от «Планеты Одежды Обуви» до Lukse

В магазинах Новосибирска появилась дешевая «пластиковая» школьная форма
Середина августа — суматошное время для родителей школьников. Ведь кроме канцелярии и учебников к новому учебному году нужно купить школьную форму. Наш корреспондент Александра Трофименко вместе со своей дочкой побывала в разных магазинах города и посчитала, сколько будет стоить стандартный комплект одежды для мальчиков и девочек.
Не знаю, как вы, а я еще помню времена, когда школьной формы не было. В большинстве школ дети одевались как хотели. Мама покупала мне пару джинсовых костюмов, несколько водолазок, спортивные штаны, и этого было достаточно. Однако в 2013 году новый закон сделал школьную форму обязательной. За это время единого образца формы для всех образовательных учреждений так и не придумали, школы сами решают, как именно должны выглядеть их ученики.
В большинстве школьная форма делится на парадную, повседневную и спортивную. И если с последней всё понятно, то на первых двух можно остановиться. Парадная обычно включает в себя жилеты другого, отличного от повседневной формы цвета, возможно, галстук, а также шеврон — нашивку с логотипом образовательного учреждения. Повседневная же одежда для школьников плюс-минус одинаковая, собранная по принципу «белый верх, темный низ». Мальчикам обычно необходимы только брюки и однотонная рубашка (можно дополнить пиджаком), девочкам — блузка, юбка, подойдут также однотонные сарафаны и платья.
Мы решили прогуляться по магазинам, представляющим разные ценовые категории одежды, чтобы понять, где и за какую цену можно купить предметы повседневной школьной формы. Моя 7-летняя дочь Кира, по совместительству будущая первоклашка, любезно согласилась выступить моделью в этом эксперименте. Поэтому не судите строго.
Дешево и сердито
Магазин «Планета Одежда Обувь» в «Мегасе» на Красном проспекте, 2/1 в будний день не пользуется особой популярностью. По длинным, плотно завешанным рядам ходит лишь несколько человек, которые пытаются выудить из горы платьев, брюк и рубашек что-то подходящее. Однако школьной формы действительно много — и для мальчиков, и для девочек.
— Если это не подойдет, я тебе вообще ничего не куплю. Куда ты пошла? — вопит усталая женщина на дочь.
Девочка носится по рядам с аляпистой детской одеждой. Кажется, что подготовка к школе ее совсем не вдохновляет.
Я пытаюсь выбрать из сотен одинаковых висящих на плечиках блузок нужный размер. Однако оказывается, что это не так просто, с учетом того, что моя Кира — ребенок, прямо скажем, мелковатый. Штаны на ней вечно подшиты и утянуты, рукава висят как у Пьеро. И все же спустя десять минут нам удается найти то, что нужно.
Итак, юбки на девочек стоят от 499 рублей, блузки и однотонные водолазки начинаются с той же цены. Итого комплект «юбка и блузка» обойдется в 998 рублей. Сарафаны стоят не сильно дороже — от 699 рублей, если под него надеть упомянутую выше блузку, то цена за такой набор получится 1198 рублей. Также в магазине можно найти комплект, в который входят юбка и жилетка: 999 рублей.
Для мальчиков выбор тоже большой. Можно купить отдельно брюки (от 499 рублей) и белую рубашку (от 599 рублей) или же отдельно костюм-тройку (брюки, пиджак и жилет) — цена на них колеблется от 999 до 2099 рублей.
Единственная проблема — ни на одном предмете одежды не удается найти состав ткани. Но по ощущениям все немного «пластиковое» и синтетическое. Однако мы всё же умудрились в какой-то момент найти рубашку, ткань которой очень напоминала хлопок. Также в глаза бросаются торчащие отовсюду нитки, которые, конечно же, можно обрезать. И со стороны смотреться такая форма будет вполне прилично.
Горы одежды и толпы людей
В среду в МЕГЕ настоящий ажиотаж. Людей, кажется, даже больше, чем в то же время в выходной. И кажется, будто все родители школьников отменили свои работы и бросились в магазины, чтобы одеть своих детей.
В «Глории джинс» целая стена отдана под школьную форму для девочек — тут и платья, и блузки, и юбки. Единственная проблема — длинная очередь в примерочную. Но мы героически преодолеваем это препятствие.
Итак, юбки из новой коллекции стоят от 599 рублей, блузки — от 899 рублей. Получается, что цена такого комплекта составит 1498 рублей. Ткань мягкая, в составе полиэстер, спандекс и хлопок. Есть также платье с белым воротничком за 990 рублей и сарафаны от 899 рублей.
Однотонные рубашки для мальчиков стоят от 599 рублей, самые дешевые брюки, которые мы нашли, стоили 1199 рублей.
В «Остине» на школьную коллекцию действует акция: при покупке трех вещей одна — в подарок. Однако выбор, честно говоря, невелик. Да, есть и платья, и сарафаны, и блузки, но размеры слишком большие. По крайней мере, для небольшой первоклашки. Единственное, что нам удалось найти, — юбку за 1499 рублей и водолазку за 899. Итого цена комплекта — 2398 рублей.
В разделе школьной формы для мальчиков есть водолазки (от 699 рублей), рубашки и брюки (от 999 рублей).
Но больше всего народу, несомненно, собралось в «Детском мире». В отдельном уголке с несколькими рядами школьной одежды не протолкнуться. А если все же удалось где-то встать, то вот найти что-то нужное почти нереально: вещи не рассортированы по размерам, иногда просто свалены в мятые кучи. Если захотеть, то можно вырыть одежду с хорошей скидкой. Но захотеть надо очень-очень сильно.
Мы смогли выудить платье с белым воротничком за 1699 рублей, а также сарафан (стоит столько же) и блузку за 999 рублей. На сайте говорится, что со скидкой некоторые модели стоят 299 рублей, но мы на них, к сожалению, не наткнулись.
В трех маленьких на весь огромный магазин примерочных горами валяется одежда, которая, видимо, не подошла покупателям. Разгребать ее никто не торопится.
Рубашки и водолазки для мальчиков стоят от 399 рублей, брюки со скидкой — от 599 рублей, но есть и варианты подороже.
Золотые лифты и сарафан за 15 тысяч
В универмаге брендовой одежды Lukse и я, и фотограф, и, само собой, Кира никогда до этого не были. Первое впечатление — тут все золотое: стены, эскалаторы, лифты. Везде приятно пахнет, атмосфера спокойно-размеренная. И даже от стен веет роскошью. Короче говоря, непривычно.
Отдел детской одежды находится на пятом этаже, где консультанты, кажется, по глазам поняли, что нам нужна помощь, но покупать мы точно ничего не будем. Однако даже услышав правду о том, что мы готовим материал для НГС, они с радостью согласились нам помочь.
— Только вы не пишите, что у нас прям все тут дорогое, — попросила одна из девушек.
Это правда. В относительно новой коллекции, цена на которую, по моему скромному мнению, просто космическая, здесь действительно можно найти вещи с достаточно приемлемыми ценниками. Например, черная юбка Little Remix со скидкой 50% стоит 3500 рублей, есть брюки за 2800 (вместо 4100), а также водолазка всего за 1470 (вместо 2100).
Консультанты объяснили, что некоторая одежда стоит дешевле, поскольку производство бренда находится в Китае. Поэтому хоть технологии пошива и ткани остаются прежними, но цена на такую одежду ниже за счет дешевой рабочей силы.
Но мы всё же решили примерить на Киру вещи из новой коллекции итальянского бренда Aletta. Так, темно-синий сарафан стоит 14 900 рублей, водолазка под него — 10 300. Итого стоимость такого комплекта — 25 200 рублей.
Второй наряд: юбка за 11 900 и блузка за 12 400. В сумме — 24 300 рублей за образ. Рюкзак с Барби — почти 15 тысяч.
Брюки для мальчиков фирмы Stefania со скидкой 30% стоят 2450 рублей, из новой коллекции итальянского бренда Aletta —
Но больше всего в Lukse мою дочь впечатлили примерочные, полностью обитые бархатной темно-зеленой тканью. Когда мы вышли, она заявила, что была готова уснуть прямо там, на мягкой стене.
Школьные базары в Новосибирске открылись в начале августа. Однако некоторым родителям приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить форму именно той фирмы, которую рекомендовали в школе. Они пожаловались, что им навязывают одежду по диким ценам.