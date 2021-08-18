Сарафан за 700 или за 15 000? НГС взял первоклашку и пошел за школьной формой — от «Планеты Одежды Обуви» до Lukse

В большинстве школьная форма делится на парадную, повседневную и спортивную. И если с последней всё понятно, то на первых двух можно остановиться. Парадная обычно включает в себя жилеты другого, отличного от повседневной формы цвета, возможно, галстук, а также шеврон — нашивку с логотипом образовательного учреждения. Повседневная же одежда для школьников плюс-минус одинаковая, собранная по принципу «белый верх, темный низ». Мальчикам обычно необходимы только брюки и однотонная рубашка (можно дополнить пиджаком), девочкам — блузка, юбка, подойдут также однотонные сарафаны и платья.



Мы решили прогуляться по магазинам, представляющим разные ценовые категории одежды, чтобы понять, где и за какую цену можно купить предметы повседневной школьной формы. Моя 7-летняя дочь Кира, по совместительству будущая первоклашка, любезно согласилась выступить моделью в этом эксперименте. Поэтому не судите строго.



Дешево и сердито

Магазин «Планета Одежда Обувь» в «Мегасе» на Красном проспекте, 2/1 в будний день не пользуется особой популярностью. По длинным, плотно завешанным рядам ходит лишь несколько человек, которые пытаются выудить из горы платьев, брюк и рубашек что-то подходящее. Однако школьной формы действительно много — и для мальчиков, и для девочек.

