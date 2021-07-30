В Новосибирске объявлены даты открытия школьных ярмарок

Школьная ярмарка в Новосибирске начнет работу 1 августа на площади Карла Маркса. Она будет работать до 15 сентября. Время работы ярмарки с 10 утра до 7 вечера.
— В ярмарках примут участие более 20 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По словам организаторов — отдела потребительского рынка Ленинского района, на ярмарках обязательно соблюдение следующих требований: социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, масочный режим, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков.
Ярмарка пройдет на территории, которая прилегает к ТЦ «Фантазия». С 17 августа товары для школьников также можно будет приобрести в Ленинском районе на улице Троллейной, 130а.
В прошлом году журналист НГС обошла магазины и ярмарки, чтобы найти самую красивую и дешевую форму.