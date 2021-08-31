Цветы уже не в моде: посмотрите, что собираются дарить учителям на 1 Сентября

До школьных линеек осталось совсем немного, и предусмотрительные родители уже подготовили букет на 1 Сентября. Времена, когда учителя утопали в цветах, остались в прошлом — теперь ученики всё чаще одаривают педагогов съедобными букетами, корзинками с орехами и даже композициями из мыла. Мы нашли самые необычные букеты этого сезона.



— Чаще всего дарят ореховые, сухофруктовые, сладкие и фруктовые букеты. Орехи и сухофрукты хранятся долго, сладости тоже, но со сладостями не все мастерские связываются, потому что ребенок — он же веселый, может и соседа этим букетом ударить. Но мы сладости — зефирки, мармеладки — тщательно фиксируем, укрываем пищевой пленкой. Ягодные практически никогда не делаем, так как ягода может себя плохо повести. Тем более, это же улица или помещение, где тепло, ягода не может так долго храниться. Ну и опять же, ягодный букет может не выдержать активности ребенка, — рассказывает Маргарита Калатушина, мастер по букетам.