Цветы уже не в моде: посмотрите, что собираются дарить учителям на 1 Сентября

Новосибирским учителям на 1 Сентября подарят букеты из орехов и сладостей
До школьных линеек осталось совсем немного, и предусмотрительные родители уже подготовили букет на 1 Сентября. Времена, когда учителя утопали в цветах, остались в прошлом — теперь ученики всё чаще одаривают педагогов съедобными букетами, корзинками с орехами и даже композициями из мыла. Мы нашли самые необычные букеты этого сезона.
— Чаще всего дарят ореховые, сухофруктовые, сладкие и фруктовые букеты. Орехи и сухофрукты хранятся долго, сладости тоже, но со сладостями не все мастерские связываются, потому что ребенок — он же веселый, может и соседа этим букетом ударить. Но мы сладости — зефирки, мармеладки — тщательно фиксируем, укрываем пищевой пленкой. Ягодные практически никогда не делаем, так как ягода может себя плохо повести. Тем более, это же улица или помещение, где тепло, ягода не может так долго храниться. Ну и опять же, ягодный букет может не выдержать активности ребенка, — рассказывает Маргарита Калатушина, мастер по букетам.
К букетам, по ее словам, требований немного, главное, чтобы они были оригинальными и небольшими по размеру — это очень важно для первоклашек. Детям постарше можно букеты побольше.
— Овощные букеты очень красивые, там есть перец, цветная капуста. Но в Новосибирске потребитель почему-то не очень их любит, в основном предпочитает фрукты. Овощи воспринимаются как декор, но не как само наполнение, — объясняет мастер.
По словам Милены, представителя ещё одной мастерской по изготовлению букетов, примерная стоимость композиций, которые чаще всего заказывают к 1 Сентября, составляет 1500 рублей. Нередко заказывают наборы от всего класса — это корзинки с фруктами, ягодами и сладостями стоимостью до 3000 рублей и выше.
— За 1500 рублей мы предоставляем букет с фруктами и цветами и шляпную коробку небольшую. Но, бывает, заказывают учителям фруктово-цветочные корзины за 5–6 тысяч рублей. Бывают даже за 10 тысяч рублей. Их вес может доходить до 15 кг — это орехи, фрукты, цветы, — рассказывает Милена.
Собирать фруктово-ореховую композицию, по ее словам, — недолго, от 20 минут до часа. Больше времени уходит на закупку и распаковку ингредиентов.
В своеобразном «стоп-листе» на 1 Сентября — букеты из клубники в шоколаде. Всё дело в недолговечности композиции, ягоды быстро портятся, а шоколад тает. Зато в топе — ореховые и сухофруктовые композиции.
Ксения умудряется делать даже букеты из чайных пакетиков, но чаще всего использует вяленый манго, ананас, финики, чернослив, киви, курагу и кумкват, для яркости добавляет цукаты и вяленые груши.
— Мой сын сам пойдет в этом году в первый класс — я сделала букет из сухофруктов, поставила туда линейки и надпись «Первому учителю», — говорит Ксения. — Если букет индивидуальный, то на него тратят в районе 1000–1500, иногда даже 800 рублей. На букет от класса тратят побольше — могут и 5 тысяч рублей.
Альтернативой фруктовым и ореховым букетам может стать композиция из мыла. Мыльный букет, говорит Татьяна Ильина, может храниться долго, главное, не подвергать его высокой влажности и прямым солнечным лучам.
— За выходные я сделала 20 с лишним букетов, но еще часть делала в середине недели. Некоторые даже отправляла почтой в другие регионы. Для учителей выбирают ценовой диапазон от 500 до 1500 рублей. Да, на день рождения могут расщедриться, 2500–4000 — это нормально. На букеты первоклассникам тоже не жалеют денег, тратят от 1200 рублей. Родители понимают, что первоклассник все равно понесет живые цветы, а родитель понесет уже именно презент учителю на начало учебного года. Выбирают букеты яркие, позитивные, с ароматом, причем такие, чтобы учитель их захотел оставить на своем столе, — говорит Татьяна.
Есть и букеты с сюрпризом — такой, например, будет дарить наша читательница. Внутри цветов — конфеты.
Некоторые новосибирские школы отказались от букетов на 1 Сентября ради тьюторов. Рассказываем, что это за акция и сколько учреждений к ней присоединилось.