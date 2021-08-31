Что будет со школами в Новосибирске, если начнется четвертая волна ковида? Прогноз от Минобра

Школьников в НСО могут перевести на дистант, если начнется четвертая волна
В ближайшее время власти Новосибирской области не планируют вводить в школах новые ограничения из-за ковида. Однако дополнительные меры могут ввести, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.
— Могу точно сказать, что если пойдет четвертая волна, возможно, будут какие-то дополнительные ограничительные меры предприниматься, вплоть до дистанта на определенное время, продления каникул. Пока мы переходим в очный режим. Надеюсь, это всё сохранится, — рассказал сегодня, 31 августа, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в интервью в Instagram НГС.
По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, педагогам без прививки и медотвода не могут запретить выйти на работу. При этом обратился к сотрудникам школ и попросил их поставить вакцину.
Сегодня глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС назвал число привитых педагогов в городе.
— В отрасли образования около
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