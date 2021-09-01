Нюдовые плащи, кожанки и красивые пальто: 11 стильных первоклассников и первоклассниц Новосибирска

Сегодня в Новосибирске состоялись торжественные школьные линейки — некоторые дети оказались к ним особенно подготовленными. В основном перед 1 Сентября разговоры были о школьной форме: многие первоклассники новосибирских гимназий пришли на линейки именно в ней. Но были и ученики, которые смогли или которым помогли родители выглядеть стильно.

Судя по всему, сейчас среди школьников особенно популярны нюдовые плащи, хотя, может, они остались с прошлого сезона. Смотрите сами!