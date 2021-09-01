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Нюдовые плащи, кожанки и красивые пальто: 11 стильных первоклассников и первоклассниц Новосибирска

Родители продумали для своих детей образы, яркие рюкзаки и красивые банты

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Нюдовые плащи, пальто популярны как среди мальчиков, так и среди девочек — всё как у взрослых

Нюдовые плащи, пальто популярны как среди мальчиков, так и среди девочек — всё как у взрослых

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Новосибирские первоклассники стильно оделись для 1 Сентября

Сегодня в Новосибирске состоялись торжественные школьные линейки — некоторые дети оказались к ним особенно подготовленными. В основном перед 1 Сентября разговоры были о школьной форме: многие первоклассники новосибирских гимназий пришли на линейки именно в ней. Но были и ученики, которые смогли или которым помогли родители выглядеть стильно.

Судя по всему, сейчас среди школьников особенно популярны нюдовые плащи, хотя, может, они остались с прошлого сезона. Смотрите сами!

Красное пальто — беспроигрышный вариант

Красное пальто — беспроигрышный вариант

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Вроде бы стандартно — туфли, белые колготки, темная юбка, но цвет плаща напоминает о недавних трендах

Вроде бы стандартно — туфли, белые колготки, темная юбка, но цвет плаща напоминает о недавних трендах

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Кажется, что черная кожаная куртка всегда будет оставаться в гардеробе модниц разных возрастов

Кажется, что черная кожаная куртка всегда будет оставаться в гардеробе модниц разных возрастов

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У этого парня цвет верхней одежды гармонирует с цветом волос

У этого парня цвет верхней одежды гармонирует с цветом волос

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А у девочки не просто нюдовый плащ, но еще и с зеленым принтом

А у девочки не просто нюдовый плащ, но еще и с зеленым принтом

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А у этих модниц были необычного цвета куртка и обычное серое пальто, но с акцентами на рукава и карманы

А у этих модниц были необычного цвета куртка и обычное серое пальто, но с акцентами на рукава и карманы

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Многие первоклассницы города носят банты — как на шее, так и на голове, используя их в качестве заколок

Многие первоклассницы города носят банты — как на шее, так и на голове, используя их в качестве заколок

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Куртка, форма и стильные очки этого парня напоминают о Хогвартсе

Куртка, форма и стильные очки этого парня напоминают о Хогвартсе

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Наша коллега Алена Золотухина сказала: «Сегодня действительно много стильных школьниц. Это что, возрождение "Сплетницы"?» Если вы смотрели сериал, то понимаете, о чем она

Наша коллега Алена Золотухина сказала: «Сегодня действительно много стильных школьниц. Это что, возрождение "Сплетницы"?» Если вы смотрели сериал, то понимаете, о чем она

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Здесь, конечно, продуман весь образ

Здесь, конечно, продуман весь образ

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Ранее НГС сделал такой эксперимент: мы взяли первоклашку и пошли за школьной формой — от «Планеты Одежды Обуви» до Lukse.

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модаодеждапервоклассникишкола1 Сентября
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