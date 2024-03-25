От Урала до «Сибири»: кто теперь руководит новосибирским хоккейным клубом — изучаем биографии

Контракт Кирилла Фастовского на посту генерального директора ХК «Сибирь» истекает 30 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На прошлой неделе в ХК «Сибирь» сменилось всё высшее руководство. Перестановки стали значительными: экс-гендиректор клуба Кирилл Фастовский занимал свою должность с 2010 года. Впрочем, для коллектива новые руководители — тоже люди не совсем уж чужие. Кто они — подробно рассказываем в этом материале.



Лев Крутохвостов — генеральный директор

Лев Крутохвостов — чемпион Казахстана по хоккею Источник: Лев Крутохвостов / vk.com











Генеральным директором «Сибири» назначен Лев Крутохвостов. Он родился в поселке Чик в Новосибирской области в 1978 году, там же начал заниматься хоккеем. Спортивную карьеру на профессиональном уровне он начал с 1996–1997 годах, когда выступал за московские «Крылья Советов» — за команду он провел четыре матча. С 2002 по 2003 год выступал в ХК «Сибирь», провел 11 игр, забил один гол и отдал три результативные передачи.



В дальнейшем Лев Крутохвостов выступал в Высшей лиге, где провёл 367 игр, набрав 121+148 очков. Отметился новый генеральный менеджер игрой в чемпионате Казахстана: там он провел 64 игры, забив 40 шайб и отдав 29 результативных передач. В сезоне 2005–2006 года был лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана (15 шайб), лучшим по системе «гол+пас» (24 очка). Также стал чемпионом Казахстана.

Лев Крутохвостов окончил Российскую государственную академию физической культуры в Москве, став бакалавром по направлению «Физическая культура». С 2009 года по август 2018 года был директором МУДО «Детско-юношеская школа хоккея Коченёвского района» (рабочий поселок Чик).



Работал заместителем руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея России в Новосибирске. Последнее место работы до назначения на должность генерального менеджера «Сибири» — глава государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею «Сибирь».



Виктор Меркулов — спортивный директор

Виктор Меркулов два года был генеральным менеджером ХК «Динамо» Источник: Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)











Спортивным директором ХК «Сибирь» назначен Виктор Меркулов. Информации о его спортивной карьере в открытом доступе обнаружить не удалось, зато известно, что он последовательно делал карьеру в руководстве Континентальной хоккейной лиги. Работал на должностях специалиста отдела оперативного управления департамента проведения соревнований, начальника отдела регистрации центрального информационного бюро (ЦИБ) КХЛ и начальника ЦИБ КХЛ.



В 2019 году назначен генеральным менеджером ХК «Динамо» Москва. В должности он проработал два года и был уволен с неё 5 июля 2021 года.



24 января Виктор Меркулов был избран президентом членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Хоккейных Агентов КХЛ». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2013 году. По итогам 2023 года она получила прибыль в 86 тысяч рублей при нулевой выручке. Виктор Меркулов возглавляет организацию с 21 февраля 2023 года.

Андрей Глазков — исполнительный директор

Меньше всего сведений об исполнительном директоре Андрее Глазкове. Официально сейчас он работает заместителем директора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена». Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что Андрей Глазков якобы считается ставленником генерального директора ФХР Дмитрия Курбатова, но подтвердить эти сведения не удалось.



Анвар Гатиятулин — главный тренер

На выходных стало известно о еще одном назначении: пост главного тренера «Сибири» займет Анвар Гатиятулин Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Уже на выходных стало известно об еще одном назначении: на пост главного тренера ХК «Сибирь» ждут бывшего главного тренера челябинского «Трактора» Анвара Гатиятулина.

Он родился и вырос в Челябинске, и в его спортивной карьере была позиция защитника как раз в местном «Тракторе», в составе которого выиграл юношеское первенство России. В 90-е он уехал в США, где выступал в юниорской лиге за «Детройт Литл Сизарс», а затем вернулся в Россию.

Анвар Гатиятулин играл во многих российских клубах высшего дивизиона: помимо родного «Трактора» отметился в тольяттинской «Ладе», омском «Авангарде», нижегородском «Торпедо» и столичных «Крыльях Советов». В 2007 году он закончил профессиональную спортивную карьеру и вернулся в челябинский «Трактор» в качестве тренера клубной школы. Молодёжная команда клуба «Белые Медведи» под его руководством дважды становилась бронзовыми призерами МХЛ.

Осенью 2014 года Анвар Гатиятулин вошел в тренерский состав «Трактора», а в 2015 был членом тренерского штаба молодежной сборной России на чемпионате мира, став серебряным призёром. С конца 2015 года был и.о. главного тренера, а затем и главным тренером «Трактора». В 2018–2020 годах тренировал петербургский «СКА», в то же время был одним из тренеров сборной России. Затем вновь вернулся в Челябинск и возглавлял тренерский состав «Трактора» до отставки в 2023 году.

В конце февраля ХК «Сибирь» сообщил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Сергеем Климовичем. Он был уволен из-за неудовлетворительных спортивных результатов.



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