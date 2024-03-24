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Спорт подробности Едет с Южного Урала: у хоккейной «Сибири» появится новый главный тренер — кто он и чем известен

Едет с Южного Урала: у хоккейной «Сибири» появится новый главный тренер — кто он и чем известен

Сообщается, что о совместной работе клуба с новым тренером объявят в ближайшем будущем

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В клубе пока никак не прокомментировали информацию о новом назначении

У хоккейной «Сибири» будет новый главный тренер. Им станет Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер «Трактора». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Хоккейная «Сибирь» после неудач в последнем сезоне и непопадания в плей-офф полностью сменила руководящий состав. Предложение стать главным тренером хоккеистов поступило российскому специалисту Анвару Гатиятулину, которого ранее уволили из «Трактора» во время прошлого регулярного чемпионата. Сообщается, что ему предложили двухлетний контракт, а официально о сотрудничестве объявят в ближайшее время.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу хоккейного клуба. Пока там не смогли прокомментировать информацию.

Анвар Гатиятулин родился и провел детство в Челябинске. Был защитником в местном «Тракторе». В 90-х уехал в северную Америку, там он играл за команду юниорской лиги.

C сезона 2014/2015 был одним из ассистентов Валерия Брагина в тренерском штабе молодежной сборной России.

В апреле 2018-го вошел в тренерский штаб национальной сборной России, а в мае 2020-го года вернулся в Челябинск и заключил с «Трактором» контракт на три года.

Сезон 2022/команда провела неудачно. Под конец регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» оказался на девятом месте Восточной конференции.

Год назад Анвару Гатиятулину присвоили звание «Заслуженный тренер России за успехи Сергея Телегина на Олимпиаде-2022.

Ранее НГС писал о том, что 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство. Генеральным директором ХК назначили Льва Крутохвостова. Кирилл Фастовский, который был на этом посту с 2010 года, завершает работу в «Сибири» 30 апреля 2024 года. Спортивным директором назначили Виктора Меркулова, который ранее был генеральным менеджером хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Бывшего спортивного директора Сергея Климовича сняли с этой должности.

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ХК Сибирь Главный тренер Хоккей Контракт Анвар Гатиятулин
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