«Его в клубе нет»: спортивного директора ХК «Сибирь» Сергея Климовича уволили с должности

— По мне никаких решений не принято. Что касается спортивного директора — по нему решение уже есть, его в клубе нет. Соответственно, дальше цепочка идет по поводу главного тренера. Это будет известно, когда состоится попечительский совет. Пока дата не определена. Все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя, — заявил на пресс-конференции Кирилл Фастовский.

