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«Его в клубе нет»: спортивного директора ХК «Сибирь» Сергея Климовича уволили с должности

Договор с ним расторгли раньше срока

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Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Сергеем Климовичем. Об этом на итоговой пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

— По мне никаких решений не принято. Что касается спортивного директора — по нему решение уже есть, его в клубе нет. Соответственно, дальше цепочка идет по поводу главного тренера. Это будет известно, когда состоится попечительский совет. Пока дата не определена. Все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя, — заявил на пресс-конференции Кирилл Фастовский.

Он отметил, что досрочному прекращению договора с Климовичем способствовала история с четрьмя техническими поражениями, которые ранее присудили клубу.

— Поэтому решили расстаться. Это очевидно. Найти спортивного директора такого уровня и кругозора гораздо сложнее, чем найти хоккеиста, — заключил Фастовский.

На сайте хоккейного клуба исчезла страница Климовича. Сергей Климович с 2015 года работал в «Сибири» на должности скаута, с июля 2017 — спортивным директором.

Ранее НГС писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» может остаться без генерального директора Кирилла Фастовского. Топ-менеджер отказался комментировать информацию.

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