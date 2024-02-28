«Его в клубе нет»: спортивного директора ХК «Сибирь» Сергея Климовича уволили с должности

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Сергеем Климовичем. Об этом на итоговой пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.
— По мне никаких решений не принято. Что касается спортивного директора — по нему решение уже есть, его в клубе нет. Соответственно, дальше цепочка идет по поводу главного тренера. Это будет известно, когда состоится попечительский совет. Пока дата не определена. Все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя, — заявил на пресс-конференции Кирилл Фастовский.
Он отметил, что досрочному прекращению договора с Климовичем способствовала история с четрьмя техническими поражениями, которые ранее присудили клубу.
— Поэтому решили расстаться. Это очевидно. Найти спортивного директора такого уровня и кругозора гораздо сложнее, чем найти хоккеиста, — заключил Фастовский.
На сайте хоккейного клуба исчезла страница Климовича. Сергей Климович с 2015 года работал в «Сибири» на должности скаута, с июля 2017 — спортивным директором.
Ранее НГС писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» может остаться без генерального директора Кирилла Фастовского. Топ-менеджер отказался комментировать информацию.