Один приедет из «Динамо»: в ХК «Сибирь» сменили всё высшее руководство — гендиректор занимал должность 14 лет

В Новосибирске объявили новых руководителей хоккейного клуба «Сибирь». Коллективу новых гендиректора, спортивного и исполнительного директоров представил губернатор Андрей Травников.
Новым генеральным директором «Сибири» станет Лев Крутохвостов, который возглавляет «Спортивную школу по хоккею "Сибирь"». Он на протяжении многих лет вплотную занимается развитием хоккея в Новосибирской области, об этом сообщается в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Должность спортивного директора займет Виктор Меркулов, который раньше был генеральным менеджером московского ХК «Динамо». Также в ХК «Сибирь» появится новый исполнительный директор — Андрей Глазков. Он сейчас занимает должность заместителя директора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».
Гендиректор Кирилл Фастовский завершит работу по окончании контракта, то есть 30 апреля 2024 года. До этого Фастовский руководил клубом 14 лет, с 2010 года.
В конце февраля ХК «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Сергеем Климовичем. Ранее НГС писал о том, что хоккейный клуб «Сибирь» может остаться без генерального директора Кирилла Фастовского.