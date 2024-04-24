«Проблема в игроках и команде»: губернатор Новосибирской области — об игре ХК «Сибирь» и отказе тренера

Руководство клуба сменили из-за плохой игры команды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области объяснил, почему хоккейный клуб «Сибирь» стал хуже играть. Андрей Травников также рассказал, когда может стать известно имя нового тренера команды.



Андрей Травников объяснил, что игра «Сибири» в этом году не связана с новым ЛДС и адаптацией к нему. По его мнению, проблемы кроются в команде и игроках. Именно поэтому решили сменить руководство клуба и тренерский штаб. Ранее стало известно, что тренер Анвар Гатиятулин согласился заключить контракт с «Сибирью», но позже передумал и решил работать с «Ак Барсом» из Казани.

— И меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде. У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», — рассказал подробности губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС».

Пока Травников решил не анонсировать, с кем из тренеров ведутся переговоры по поводу работы. По его словам, в мае все станет известно. Перед новым руководителем губернатор ставит задачи улучшить показатели игры и разработать новый подход к развитию хоккея в регионе.

28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.



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