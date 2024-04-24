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Спорт «Проблема в игроках и команде»: губернатор Новосибирской области — об игре ХК «Сибирь» и отказе тренера

«Проблема в игроках и команде»: губернатор Новосибирской области — об игре ХК «Сибирь» и отказе тренера

Губернатора не устраивают результаты клуба

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Руководство клуба сменили из-за плохой игры команды

Губернатор Новосибирской области объяснил, почему хоккейный клуб «Сибирь» стал хуже играть. Андрей Травников также рассказал, когда может стать известно имя нового тренера команды.

Андрей Травников объяснил, что игра «Сибири» в этом году не связана с новым ЛДС и адаптацией к нему. По его мнению, проблемы кроются в команде и игроках. Именно поэтому решили сменить руководство клуба и тренерский штаб. Ранее стало известно, что тренер Анвар Гатиятулин согласился заключить контракт с «Сибирью», но позже передумал и решил работать с «Ак Барсом» из Казани.

— И меня не устраивает результат команды в этом году. Проблемы есть в людях, игроках и команде. У нас был неприятный случай, когда один из кандидатов на личной встрече со мной подтвердил все, ударили по рукам, потом он вдруг передумал. Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», — рассказал подробности губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС».

Пока Травников решил не анонсировать, с кем из тренеров ведутся переговоры по поводу работы. По его словам, в мае все станет известно. Перед новым руководителем губернатор ставит задачи улучшить показатели игры и разработать новый подход к развитию хоккея в регионе.

28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.

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