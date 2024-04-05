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Спорт ХК «Сибирь» объявил о поиске нового главного тренера: прошлый кандидат предпочел Казань

ХК «Сибирь» объявил о поиске нового главного тренера: прошлый кандидат предпочел Казань

Анвар Гатияутулин передумал и ушёл в «АК Барс»

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Анвар Гатиятулин должен был приехать в Новосибирск из Ванкувера, где работал в последнее время

Хоккейный клуб «Сибирь» 5 апреля объявил о поиске кандидата на должность главного тренера команды. Ранее соообщалось, что команду возглавит Анвар Гатиятулин, но специалист предпочел Новосибирску казанский «Ак Барс»

— Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь». В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время, — говорится в официальном пресс-релизе «Сибири».

О том, что Гатиятулин передумал переезжать в Новосибирск для работы с «Сибирью» стало известно 3 апреля, теперь это официально подтверждено.

28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.

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