ХК «Сибирь» объявил о поиске нового главного тренера: прошлый кандидат предпочел Казань

Хоккейный клуб «Сибирь» 5 апреля объявил о поиске кандидата на должность главного тренера команды. Ранее соообщалось, что команду возглавит Анвар Гатиятулин, но специалист предпочел Новосибирску казанский «Ак Барс»
— Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь». В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время, — говорится в официальном пресс-релизе «Сибири».
О том, что Гатиятулин передумал переезжать в Новосибирск для работы с «Сибирью» стало известно 3 апреля, теперь это официально подтверждено.
28 марта ХК «Сибирь» уволил весь тренерский штаб. НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.