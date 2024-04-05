ХК «Сибирь» объявил о поиске нового главного тренера: прошлый кандидат предпочел Казань

Анвар Гатиятулин должен был приехать в Новосибирск из Ванкувера, где работал в последнее время

— Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь». В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время, — говорится в официальном пресс-релизе «Сибири».

