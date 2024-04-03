Буду в шоке, если он выберет «Сибирь»: Анвар Гатиятулин может отказаться от поста главного тренера ХК «Сибирь»

Пока специалист находится в американском городе Ванкувер Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Тренер Анвар Гатиятулин, который ранее дал согласие стать главным тренером новосибирского ХК «Сибирь», может изменить свое решение и возглавить казанский «Ак Барс». Об этом сообщило издание «Матч ТВ».



Источник портала сообщил, что сейчас Анвар Гатиятулин находится в американском городе Ванкувер, где проходит стажировку в местном клубе «Ванкувер Кэнакс».



Источники портала сообщили, что около двух недель назад специалист вел «серьезные» переговоры с казанским клубом «Ак Барс» и «почти все было решено».



— Потом почему‑то «Сибирь» объявила, что достигла договоренности с Гатиятулиным. Это очень странно, потому что Анвар ставил в приоритет именно Казань, где совсем другой бюджет и цели. Я буду в шоке, если между двумя предложениями он выберет «Сибирь». Это было бы крайне нелогично, — рассказал источник портала.



Корреспондент НГС направил запрос в ХК «Сибирь», чтобы узнать, действительно ли у клуба будет другой главный тренер.

