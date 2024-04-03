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Спорт Буду в шоке, если он выберет «Сибирь»: Анвар Гатиятулин может отказаться от поста главного тренера ХК «Сибирь»

Буду в шоке, если он выберет «Сибирь»: Анвар Гатиятулин может отказаться от поста главного тренера ХК «Сибирь»

Экс-тренер «Трактора» может возглавить казанский «Ак Барс»

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Пока специалист находится в американском городе Ванкувер

Тренер Анвар Гатиятулин, который ранее дал согласие стать главным тренером новосибирского ХК «Сибирь», может изменить свое решение и возглавить казанский «Ак Барс». Об этом сообщило издание «Матч ТВ».

Источник портала сообщил, что сейчас Анвар Гатиятулин находится в американском городе Ванкувер, где проходит стажировку в местном клубе «Ванкувер Кэнакс».

Источники портала сообщили, что около двух недель назад специалист вел «серьезные» переговоры с казанским клубом «Ак Барс» и «почти все было решено».

— Потом почему‑то «Сибирь» объявила, что достигла договоренности с Гатиятулиным. Это очень странно, потому что Анвар ставил в приоритет именно Казань, где совсем другой бюджет и цели. Я буду в шоке, если между двумя предложениями он выберет «Сибирь». Это было бы крайне нелогично, — рассказал источник портала.

Корреспондент НГС направил запрос в ХК «Сибирь», чтобы узнать, действительно ли у клуба будет другой главный тренер.

Ранее НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.

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Новосибирск Казань КХЛ ХК Сибирь ХК Ак Барс
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