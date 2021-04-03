Мэрия Новосибирска выставила на торги три долгостроя по цене от 3 до 124 млн рублей — один из них в лесу

Городские власти опубликовали список долгостроев, которые планируют продать на публичных торгах 18 мая.



Торги проведут по решениям Арбитражного суда, который изъял долгострои путем их продажи. Участки, на которых расположены заброшенные стройки, находятся в собственности муниципалитета, а договоры аренды на них истекли. В этом случае недостроенные здания могут быть изъяты путем продажи с публичных торгов. Владельцам суд запретил совершать любые сделки со спорными объектами.

Первый лот — недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Выборной, 142/1, в котором также планировались аптека, магазин и кафетерий. В документе указано, что наполовину построенное здание принадлежит новосибирской предпринимательнице Инне Дремовой и компании «Галерея». На торги его выставили по начальной цене в 124,9 миллиона рублей.

