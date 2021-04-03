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Мэрия Новосибирска выставила на торги три долгостроя по цене от 3 до 124 млн рублей — один из них в лесу

Все здания забрали у владельцев по решениям суда

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Здание на Выборной должно было стать спортивным, но так и не стало

Здание на Выборной должно было стать спортивным, но так и не стало

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В Новосибирске выставили на торги три старых долгостроя

Городские власти опубликовали список долгостроев, которые планируют продать на публичных торгах 18 мая.

Торги проведут по решениям Арбитражного суда, который изъял долгострои путем их продажи. Участки, на которых расположены заброшенные стройки, находятся в собственности муниципалитета, а договоры аренды на них истекли. В этом случае недостроенные здания могут быть изъяты путем продажи с публичных торгов. Владельцам суд запретил совершать любые сделки со спорными объектами.

Первый лот — недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Выборной, 142/1, в котором также планировались аптека, магазин и кафетерий. В документе указано, что наполовину построенное здание принадлежит новосибирской предпринимательнице Инне Дремовой и компании «Галерея». На торги его выставили по начальной цене в 124,9 миллиона рублей.

Еще один лот, который также изъяли у владельца, — построенное на 25% здание на Дачном шоссе, 32. Участок площадью 11 тысяч квадратных метров занят лесом, его разрешено использовать для отдыха и строительства объектов под занятия спортом, а также для прогулок, наблюдения за природой, пикников. При этом число надземных этажей зданий на территории может доходить до 10. Стартовую цену недостроя, который расположен по соседству с элитными дачными поселками, определили в 3 миллиона рублей.

На торги также попал один из двух долгостроев возле станции метро «Золотая Нива»: второй разрешили реконструировать неделю назад. Как и его сосед, долгострой принадлежит компании «Фианит», права на него ограничены в пользу нескольких инвесторов, которые планировали построить здесь комплекс из двух зданий. Построенное всего на 1% здание выставили на публичные торги за 6,71 миллиона рублей.

Ранее на торги выставили типографию «Советской Сибири» — ее оценили в 1,1 миллиарда рублей.

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долгостроимэрия НовосибирскаторгиАрбитражный суд
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