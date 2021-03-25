«Нас периодически хотят продать»: типографию «Советская Сибирь» выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

В Новосибирске типографию «Советская Сибирь» продают за
Крупнейшую новосибирскую типографию «Советская Сибирь» выставили на торги — Росимущество планирует продать 100% пакет акций предприятия
«Российский аукционный дом» намерен продать
— Есть государственная программа приватизации. Выставили на торги не только «Советскую Сибирь», но и огромное количество других АО по всей России. Нас периодически хотят продать, а потом снимают с продажи, — говорит исполнительный директор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин.
В 2017 году государство уже пыталось продать «Советскую Сибирь». Тогда акции новосибирской типографии были выставлены на торги по начальной цене 890 миллионов рублей, но аукцион по решению Росимущества был остановлен.
— В этот раз тоже может получиться так, что торги будут остановлены. Мое личное мнение, что нет, не удастся найти покупателя на активы по такой цене. Дорого, — пояснил Вячеслав Корягин.
Акционерным обществом «Советская Сибирь» управляет холдинг «Российские газеты».
— Если будущий покупатель будет заинтересован в развитии полиграфического производства, тогда это один сценарий. Если это будет человек непрофильный, будет другие цели преследовать, кто-то захочет снести всё бульдозером и построить жилой микрорайон или еще один торговый центр. Тогда будут другие цели и перспективы. Все зависит от того, кто купит и купит ли, — добавил Вячеслав Корягин.
Сейчас в типографии «Советская Сибирь» работают 350 человек. 90% выручки предприятия формируется за счет полиграфического производства. Основные виды — это печать газет, журнальной продукции, учебных пособий для средней школы по заказам «Просвещения», рекламная продукция по заказам торговых сетей и упаковка. Остальные 10% — это сдача в аренду избыточных площадей.
— Мы присутствуем в пяти городах. У нас есть удаленное производство в Иркутске, Красноярске, Кемерово, Омске и основная площадка в Новосибирске. Это всё одно юридическое лицо, — пояснил Вячеслав Корягин.
Издательство «Советская Сибирь» основано в Новосибирске в 1923 году. Осенью этого года «Советской Сибири» исполнится 98 лет. Изначально типография находилась на Красном