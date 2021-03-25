«Нас периодически хотят продать»: типографию «Советская Сибирь» выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

В 2017 году государство уже пыталось продать «Советскую Сибирь». Тогда акции новосибирской типографии были выставлены на торги по начальной цене 890 миллионов рублей, но аукцион по решению Росимущества был остановлен.



— В этот раз тоже может получиться так, что торги будут остановлены. Мое личное мнение, что нет, не удастся найти покупателя на активы по такой цене. Дорого, — пояснил Вячеслав Корягин.