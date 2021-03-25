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«Нас периодически хотят продать»: типографию «Советская Сибирь» выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

Торги запланированы на 28 апреля 2021 года

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Торги запланированы на <nobr class="_">28 апреля</nobr> 2021 года

Торги запланированы на 28 апреля 2021 года

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В Новосибирске типографию «Советская Сибирь» продают за 1,1 миллиарда рублей

Крупнейшую новосибирскую типографию «Советская Сибирь» выставили на торги — Росимущество планирует продать 100% пакет акций предприятия 28 апреля по начальной цене 1,18 миллиарда рублей.

«Российский аукционный дом» намерен продать 1 770 054 акции. Прием заявок продлится до 20 апреля, но продавец вправе его продлить, говорится в сообщении торговой площадки.

— Есть государственная программа приватизации. Выставили на торги не только «Советскую Сибирь», но и огромное количество других АО по всей России. Нас периодически хотят продать, а потом снимают с продажи, — говорит исполнительный директор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин.

В 2017 году государство уже пыталось продать «Советскую Сибирь». Тогда акции новосибирской типографии были выставлены на торги по начальной цене 890 миллионов рублей, но аукцион по решению Росимущества был остановлен.

— В этот раз тоже может получиться так, что торги будут остановлены. Мое личное мнение, что нет, не удастся найти покупателя на активы по такой цене. Дорого, — пояснил Вячеслав Корягин.

Сейчас в типографии работают 350 человек

Сейчас в типографии работают 350 человек

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Акционерным обществом «Советская Сибирь» управляет холдинг «Российские газеты».

— Если будущий покупатель будет заинтересован в развитии полиграфического производства, тогда это один сценарий. Если это будет человек непрофильный, будет другие цели преследовать, кто-то захочет снести всё бульдозером и построить жилой микрорайон или еще один торговый центр. Тогда будут другие цели и перспективы. Все зависит от того, кто купит и купит ли, — добавил Вячеслав Корягин.

Сейчас в типографии «Советская Сибирь» работают 350 человек. 90% выручки предприятия формируется за счет полиграфического производства. Основные виды — это печать газет, журнальной продукции, учебных пособий для средней школы по заказам «Просвещения», рекламная продукция по заказам торговых сетей и упаковка. Остальные 10% — это сдача в аренду избыточных площадей.

— Мы присутствуем в пяти городах. У нас есть удаленное производство в Иркутске, Красноярске, Кемерово, Омске и основная площадка в Новосибирске. Это всё одно юридическое лицо, — пояснил Вячеслав Корягин.

Издательство «Советская Сибирь» основано в Новосибирске в 1923 году. Осенью этого года «Советской Сибири» исполнится 98 лет. Изначально типография находилась на Красном проспекте, 22 — этот дом и сейчас называют полиграфкомбинатом, хотя там находятся одни бары и рестораны. В конце 1930-х годов «Советская Сибирь» переехала на ул. Советскую, 6 — там сейчас находится областная библиотека. На окраину Кировского района типография перебралась в середине 1960-х. Тогда это была практически граница города. Cтроительство «Советской Сибири» было полностью завершено только в 1989 году — возвели здание газетного корпуса.

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издательствоторги
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