Мэрия Новосибирска проиграла суд застройщику по строительству домов на участках у Заельцовского бора

2 января застройщик обратился в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоквартирных среднеэтажных домов со стоянкой для машин в Заельцовском районе, но в городской отказали. Одна из причин — несоответствие вида разрешенного использования участков, так как они предназначены не для строительства жилья, а для мест общественного питания. Также в решении суда указано, что застройщик в проектной документации не предоставил согласие собственника дороги на присоединение земельных участков к дорожной сети.