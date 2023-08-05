Мэрия Новосибирска проиграла суд застройщику по строительству домов на участках у Заельцовского бора

Мэрия Новосибирска проиграла суд по застройке двух участков рядом с Заельцовским бором. Там могут появиться многоквартирные среднеэтажные дома.
Как следует из документов арбитражного суда, застройщик ООО «Союз» обратился в суд с заявлением о признании незаконным решение УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции) мэрии города об отказе разрешения на строительство. Сейчас, согласно данным сервиса 2ГИС, на одном из участков построен хозяйственный корпус.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Союз» образовано в 2014 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директор организации — Андрей Проскуряков учредитель — Павел Шутов. На конец 2022 года выручка компании составила 638 тысяч рублей, чистый убыток — 16 миллионов рублей.
2 января застройщик обратился в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоквартирных среднеэтажных домов со стоянкой для машин в Заельцовском районе, но в городской отказали. Одна из причин — несоответствие вида разрешенного использования участков, так как они предназначены не для строительства жилья, а для мест общественного питания. Также в решении суда указано, что застройщик в проектной документации не предоставил согласие собственника дороги на присоединение земельных участков к дорожной сети.
Суд же установил, что ООО «Союз» выполнило требования обоснования схем транспортных коммуникаций, а также хочет в будущем перезонировать территорию участков, так как в градостроительном плане они числятся как зоны жилой застройки.
Согласно документу, суд решил, что УАСИ мэрии города незаконно отказало в выдаче разрешения на строительство. Теперь администрация вместе с министерством природных ресурсов должны повторно рассмотреть заявление ООО «Союз». Кроме того, с администрации взыскали 3 тысячи рублей на оплату пошлины.
Решение может быть обжаловано. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать пойдет ли администрация в суд.
Недавно прокуратура опротестовала проект планировки территории в центре Новосибирска. По информации ведомства, он предусматривает мало школ, а зона застройки «Универсама» на Ленина противоречит правилам землепользования.