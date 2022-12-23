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Дело начальника Центрального ОБЭП в Новосибирске: МВД России назвало сумму взяток

Столичные полицейские отметили, что обезвредили преступную группу

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Александр Умеров постарался скрыть свое лицо в суде

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Оперативники Центрального управления собственной безопасности задержали участников ОПГ, которая занималась организацией азартных игр в Новосибирске, сообщили в пресс-центре МВД России. Среди задержанных — «один из сотрудников управления МВД по Новосибирску».

Силовики выяснили, что организатором игр в пяти заведениях выступил некий новосибирец 1990 года рождения. Он якобы регулярно платил полицейскому деньги за «общее покровительство» и «непроведение» проверок.

— Ежемесячно через посредников передавал денежные средства в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — пояснили в МВД.

В результате 20 декабря с поличным были задержаны несколько «взяткодателей», посредники и сам полицейский. Впоследствии, если вина полицейского будет доказана в суде, он «понесет наказание», а его «руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», резюмировали в ведомстве.

Обстоятельства, описанные в сообщении полиции, совпадают с обстоятельствами дела 38-летнего начальника Центрального ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) Александра Умерова. Его задержали 20 декабря по подозрению в получении взятки. Источники НГС в правоохранительных органах отмечали, что задержание связано с «крышеванием» игорного бизнеса в Новосибирске.

Спустя два дня Центральный суд Новосибирска вынес постановление об аресте Умерова на два месяца. В тот же день в СИЗО отправили 32-летнего жителя Новосибирска Владимира Костюченко.

Известно, что параллельно арестам в городском ОЭБиПК и нескольких районных отделах проходили масштабные обыски.

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