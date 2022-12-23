Дело начальника Центрального ОБЭП в Новосибирске: МВД России назвало сумму взяток

Оперативники Центрального управления собственной безопасности задержали участников ОПГ, которая занималась организацией азартных игр в Новосибирске, сообщили в
Силовики выяснили, что организатором игр в пяти заведениях выступил некий новосибирец 1990 года рождения. Он якобы регулярно платил полицейскому деньги за «общее покровительство» и «непроведение» проверок.
— Ежемесячно через посредников передавал денежные средства в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, — пояснили в МВД.
В результате 20 декабря с поличным были задержаны несколько «взяткодателей», посредники и сам полицейский. Впоследствии, если вина полицейского будет доказана в суде, он «понесет наказание», а его «руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», резюмировали в ведомстве.
Обстоятельства, описанные в сообщении полиции, совпадают с обстоятельствами дела
Спустя два дня Центральный суд Новосибирска вынес постановление об аресте Умерова на два месяца. В тот же день в СИЗО отправили
Известно, что параллельно арестам в городском ОЭБиПК и нескольких районных отделах проходили масштабные обыски.