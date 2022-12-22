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Аресты полицейских в НСОЭксклюзив

Начальника отдела по борьбе с коррупцией УМВД Новосибирска Андрея Хомина увезли на допрос после обысков

Будет ли он задержан, пока не сообщается

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Массовые аресты полицейских начались в НСО в декабре

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Сегодня, 22 декабря, поздно вечером начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску Андрей Хомин был доставлен для проведения следственных действий в управление СКР. Об этом корреспонденту НГС сообщили сразу два источника в силовых структурах.

— Провели обыски в Ленинском, Центральном и городском ОБЭП и увезли Хомина. Но пока неизвестно, задержали и будут избирать меру или отпустят, — сообщил один из источников.

Сегодня НГС рассказал о задержании начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова — детали операции держали в строгом секрете. Его подозревают в получении взятки от представителей игорного бизнеса. И сегодня же, 22 декабря, в суде Центрального района Умерова арестовали на два месяца. В то же время начались обыски в городском и районных отделах ОБЭП.

В пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД информацию о задержаниях и обысках в полиции не комментируют.

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