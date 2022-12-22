Начальника отдела по борьбе с коррупцией УМВД Новосибирска Андрея Хомина увезли на допрос после обысков

Сегодня, 22 декабря, поздно вечером начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску Андрей Хомин был доставлен для проведения следственных действий в управление СКР. Об этом корреспонденту НГС сообщили сразу два источника в силовых структурах.
— Провели обыски в Ленинском, Центральном и городском ОБЭП и увезли Хомина. Но пока неизвестно, задержали и будут избирать меру или отпустят, — сообщил один из источников.
Сегодня НГС рассказал о задержании начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова — детали операции держали в строгом секрете. Его подозревают в получении взятки от представителей игорного бизнеса. И сегодня же, 22 декабря, в суде Центрального района Умерова арестовали на два месяца. В то же время начались обыски в городском и районных отделах ОБЭП.
В пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД информацию о задержаниях и обысках в полиции не комментируют.