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Криминал Бывшего высокопоставленного силовика закрыли в СИЗО: он проходит по делу о крупной взятке

Бывшего высокопоставленного силовика закрыли в СИЗО: он проходит по делу о крупной взятке

Владимира Вялкова обвиняют в «крышевании» нелегального бизнеса

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Вялков проведет в СИЗО почти два месяца

В Центральном районном суде арестовали бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

⁃ Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Вялкова Владимира Анатольевича сроком на 1 месяц 29 суток, — заявила на заседании судья Елена Хусиханова.


Решение суда в законную силу не вступило. У защиты Вялкова есть несколько дней на его обжалование.

Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки от производителей контрафактного алкоголя.

Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ.
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