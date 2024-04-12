Бывшего высокопоставленного силовика закрыли в СИЗО: он проходит по делу о крупной взятке

В Центральном районном суде арестовали бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).
⁃ Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Вялкова Владимира Анатольевича сроком на 1 месяц 29 суток, — заявила на заседании судья Елена Хусиханова.
Решение суда в законную силу не вступило. У защиты Вялкова есть несколько дней на его обжалование.
Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ.