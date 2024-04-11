Группа захвата позвонила в домофон: как началось задержание бывшего высокопоставленного силовика — видео у особняка

На видео попал момент перед задержанием экс-начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова в его собственном особняке.
На записи, которую в редакцию НГС прислал читатель, назвавшийся местным жителем, видно, как два силовика осматривают внушительный коттедж, затем звонят в домофон. Далее кадры сменяются и силовики на видео заходят во двор и поднимаются на крыльцо. Дверь им открывает человек, по фигуре напоминающий Владимира Вялкова. Запись обрывается.
Озадержании Владимира Вялкова стало известно утром 11 апреля. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) от производителейй контрафактного алкоголя.
Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Вялкову меры пресечения.
5 апреля НГС рассказывал, как ФСБ задержала четырех сибиряков из-за мошенничества на стройке детсада — видео работы силовиков.