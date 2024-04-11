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Криминал эксклюзив Группа захвата позвонила в домофон: как началось задержание бывшего высокопоставленного силовика — видео у особняка

Группа захвата позвонила в домофон: как началось задержание бывшего высокопоставленного силовика — видео у особняка

Владимира Вялкова подозревают в получении особо крупной взятки

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Судя по видео бывший полицейский живет в коттедже солидных размеров

На видео попал момент перед задержанием экс-начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова в его собственном особняке.

На записи, которую в редакцию НГС прислал читатель, назвавшийся местным жителем, видно, как два силовика осматривают внушительный коттедж, затем звонят в домофон. Далее кадры сменяются и силовики на видео заходят во двор и поднимаются на крыльцо. Дверь им открывает человек, по фигуре напоминающий Владимира Вялкова. Запись обрывается.

Силовики пришли в дом к Вялкову рано утром

Озадержании Владимира Вялкова стало известно утром 11 апреля. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) от производителейй контрафактного алкоголя.

Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Вялкову меры пресечения.

5 апреля НГС рассказывал, как ФСБ задержала четырех сибиряков из-за мошенничества на стройке детсада — видео работы силовиков.

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