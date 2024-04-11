Группа захвата позвонила в домофон: как началось задержание бывшего высокопоставленного силовика — видео у особняка

На видео попал момент перед задержанием экс-начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова в его собственном особняке.

На записи, которую в редакцию НГС прислал читатель, назвавшийся местным жителем, видно, как два силовика осматривают внушительный коттедж, затем звонят в домофон. Далее кадры сменяются и силовики на видео заходят во двор и поднимаются на крыльцо. Дверь им открывает человек, по фигуре напоминающий Владимира Вялкова. Запись обрывается.