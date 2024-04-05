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Криминал Ущерб 38 миллионов: ФСБ задержала четырех сибиряков из-за мошенничества на стройке детсада — видео работы силовиков

Ущерб 38 миллионов: ФСБ задержала четырех сибиряков из-за мошенничества на стройке детсада — видео работы силовиков

Обвиняемые могли подделать документы

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ФСБ задержала трех мужчин и женщину

В Новосибирской области ФСБ задержала сразу четырех человек по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре региона сообщили, что возбуждено уголовное дело из-за действий при строительстве детского сада по нацпроекту «Демография».

Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год между госучреждением и коммерческими строительными организациями Новосибирской области заключены госконтракты на выполнение работ по строительству здания детского сада и яслей в Тогучине стоимостью больше 50 миллионов рублей.

— При производстве строительных работ обвиняемые договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Деньги по составленным документам были переведены.

— В дальнейшем, обвиняемые распорядились более чем 38 миллионами рублей по своему усмотрению, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере, — добавили в прокуратуре.

Работа ФСБ попала на видео. Задержаны трое мужчин и женщина.

Силовики пришли в дом одного из обвиняемых

СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Одну из обвиняемых доставили на «Газеле»

Сегодня стало известно, что в Новосибирске против директора пансионата по уходу за инвалидами и пожилыми людьми возбудили уголовное дело.

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