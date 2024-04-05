Против директора частного пансионата возбудили уголовное дело — там не нашли медперсонал

Сейчас пансионат временно закрыли Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирске против директора пансионата по уходу за инвалидами и пожилыми людьми возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Речь идет о пансионате «Кедр» в Заельцовском районе.

— С выходом на место прокуратура с участием сотрудников МЧС и специалистов Роспотребнадзора выявила, что помещение эксплуатировалось с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. Кроме того, в пансионате отсутствовал медицинский персонал, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, директора учреждения подозревают по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас пансионат временно закрыли.