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Криминал Против директора частного пансионата возбудили уголовное дело — там не нашли медперсонал

Против директора частного пансионата возбудили уголовное дело — там не нашли медперсонал

Также были выявлены грубые нарушения пожарной и санитарной безопасности

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Сейчас пансионат временно закрыли

В Новосибирске против директора пансионата по уходу за инвалидами и пожилыми людьми возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Речь идет о пансионате «Кедр» в Заельцовском районе.

— С выходом на место прокуратура с участием сотрудников МЧС и специалистов Роспотребнадзора выявила, что помещение эксплуатировалось с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. Кроме того, в пансионате отсутствовал медицинский персонал, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, директора учреждения подозревают по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас пансионат временно закрыли.

В феврале стало известно о смерти жительницы Новосибирска Милиции, которой дочь оплатила 20-дневный курс пребывания в престижном ребцентре «Лесной». Состояние пожилой женщины резко ухудшилось после того, как прямо в санатории ей провели хирургическое вмешательство, не согласованное с дочерью.

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Заельцовский район Пансионат Инвалиды Уголовное дело
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