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Расследование

«Королева коктейлей»: подпольное производство, долги на 195 млн и уголовка — как ведут пивной бизнес в Новосибирске

Предпринимательница заявила, что ее подставили по делу о неуплате акцизов

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Бизнесвумен уверяет, что следствие упорно не замечает истинных бенефициаров предприятия

Бизнесвумен уверяет, что следствие упорно не замечает истинных бенефициаров предприятия

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Новосибирские правоохранители завершили расследование уголовного дела о неуплате налогов на 195 миллионов рублей. На скамье подсудимых в скором времени окажется 43-летняя предпринимательница Янина Яковлева, которая заявила, что невиновна. Женщина уверяет, что была только инвестором производства пивных напитков, а фактически им руководили другие люди. По словам Яковлевой, ее подставили бывшие партнеры, которые не захотели отдавать деньги, вложенные в развитие предприятия.

«Особо важный» алкоголь


10 августа новосибирские следователи отдела по расследованию особо важных дел сообщили, что готовы передать в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Храня в тайне личность обвиняемого, правоохранители отметили, что в 2017 году некая 43-летняя предпринимательница руководила предприятием по производству напитков на основе пива. За несколько месяцев того года было произведено более 9 миллионов литров продукции. При этом в единой государственной системе учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) этот объем «записан» на другое юридическое лицо.

Дело вели следователи из отдела по расследованию особо важных дел

Дело вели следователи из отдела по расследованию особо важных дел

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— 43-летняя женщина, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, не предоставила в налоговый орган декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, уклонившись тем самым от уплаты акцизов в общей сумме свыше 195 миллионов рублей, что признается особо крупным размером, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

В отношении бизнесвумен было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), максимальное наказание по которой — 6 лет лишения свободы. Следователи допросили свидетелей, изучили финансовую документацию предприятия, получили результаты судебных экспертиз. В результате, по их словам, собрали «достаточную доказательственную базу». Обвинительное заключение уже подписано зампрокурора Новосибирской области. В ближайшее время дело поступит в суд.

«Замиксовали» на 195 миллионов


В распоряжении редакции НГС оказались материалы уголовного дела.

Согласно результатам расследования, в 2017 году правоохранители обратили внимание на неуплату налогов тремя молодыми московскими компаниями: «Урожай», «Феникс» и «Ардина Стаф». Было установлено, что организации участвовали в производстве и продаже слабоалкогольных коктейлей торговой марки Mixon (слоган — «Замиксуйся»): «Джин тоник», «Со вкусом лимона», «Белый виноград» — 6,7% алк. В результате все три компании не уплатили акциз с подакцизного товара: «Урожай» — 56,7 млн рублей, «Феникс» — 54,7 млн рублей, «Ардина Стафф» — 84 млн рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Урожай» основано 4 августа 2016 года. На конец 2016 года выручка предприятия составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 220 тысяч рублей. Учредитель и директор — Светлана Джамаева. Исключено из ЕГРЮЛ в 2019 году.

ООО «Феникс» образовано 15 февраля 2017 года. Учредитель и генеральный директор — Владимир Оникиенко. Исключено из ЕГРЮЛ в 2019 году за предоставление недостоверных сведений.

ООО «Ардина Стафф» основано 20 июля 2017 года. Учредитель и генеральный директор — Наталья Камардина. Организация действует до сих пор.

Внимательно изучив этикетку любого из коктейлей, легко заметить, что столичные компании производили и продавали напитки совместно с новосибирской ООО «Адамант» и ООО «АЛКО-Лайт» из Кабардино-Балкарии. При этом силовики решили обратить пристальное внимание именно на новосибирское предприятие. Первичную оперативную информацию по делу собирал старший оперативник управления ФСБ по городу Москве и Московской области.

На этикетке напитков отражено совместное производство новосибирской и московских компаний

На этикетке напитков отражено совместное производство новосибирской и московских компаний

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В рапорте контрразведчика начальству указано, что организатором «противоправной схемы по неисполнению обязательств при исчислении и уплате акциза в особо крупном размере в бюджет РФ» является уроженка г. Оби Новосибирской области Янина Яковлева.

По данным следствия, в 2017 году пивные напитки MIXON производили в Новосибирске по нескольким адресам: на территории завода «Экран», ТД «Левобережный», завода Сибсельмаш и т. д. В производстве использовались поставки спирта из Республики Северная Осетия.

Также силовики выяснили, что в реализации уже готовых к потреблению напитков участвовало несколько новосибирских компаний, в части из которых Янина Яковлева была либо учредителем, либо участвовала в их руководстве. Круг, по мнению правоохранителей, замкнулся. Материалы проверки были переданы новосибирским следователям, которые, проведя расследование, довели дело до суда.

Проблемная инвестиция

Янина Яковлева в беседе с журналистом НГС заявила, что вину в предъявленном обвинении не признаёт. Предпринимательница отметила, что несколько лет назад занималась реализацией пивных коктейлей, но впоследствии вышла из бизнеса.

Ее история отношений с изготовлением слабого алкоголя началась в 2013 году, когда знакомый предприниматель предложил открыть производство лимонадов и пивных напитков. В качестве инвестора Яковлева предложила поучаствовать в проекте известному новосибирскому бизнесмену. Тот, по ее словам, настоял на том, что производством будет заниматься «его команда».

Производство алкоголя велось в том числе и на территории завода «Сибсельмаш»

Производство алкоголя велось в том числе и на территории завода «Сибсельмаш»

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В результате «командой» в проект было вложено порядка 10 миллионов рублей: приобретено оборудование, наняты сотрудники, реализация товара осуществлялась по налаженным контактам через оптовые рынки. Яковлева должна была заниматься заключением договоров с сетями и реализацией товара по ЕГАИС. Тогда ключевым предприятием в схеме было ООО «Аква Алко», оформленное на знакомого предпринимательницы. На фирму было выдано разрешение на производство пивных напитков.

В 2017 году производство (оборудование, сотрудники) было переведено на компанию «Адамант», которую оформили на отчима Янины Яковлевой. Предпринимательница уверяет, что бенефициары «не хотели официально фигурировать в производстве», при этом позже полномочия руководителя были переданы подконтрольному лицу — начальнику производства — Андрею Брагину (соответствующий приказ имеется в распоряжении редакции). «Адамант» на тот момент не имел разрешения на производство алкогольных напитков, поэтому Яковлева решила выйти из бизнеса.

— Таким образом, я никогда не имела отношения к производству напитков, в том числе производственной деятельности ООО «Адамант», с момента его создания я никаким образом не участвовала в вопросах управления компанией, не реализовывала ее продукцию, — заявила предпринимательница.

Однако отношения с бывшими партнерами Яковлева не разорвала. В 2018 году уже экс-компаньоны предложили женщине поучаствовать в новом проекте по производству пива, она согласилась. Во вновь созданное ООО «Бавария» Яковлева вложила 15 млн рублей с учетом того, что она получит 50% с продаж и возврат всей суммы до конца 2021 года. В качестве гарантии она получила залоговую долю в предприятии. Затем предпринимательница переехала в Санкт-Петербург, а партнеры перестали выходить с ней на связь.

ООО «Адамант» образовано 25 августа 2016 года. В 2016 году учредителем являлся Анатолий Юрков. Впоследствии 100% уставного капитала перешло к «Лорихиуэл ЛТД» (Великобритания). Генеральным директором значится некто Кристофер Джонс, однако в 2022 году ФНС признало эти данные недостоверными.

По итогам 2018 года выручка предприятия составила 32,5 млн рублей, чистый убыток — 4,2 млн рублей. В настоящее время организация является действующей (все данные — «Контур.Фокус»).

— Я потребовала вернуть мои деньги, на что получила категорический отказ. Более того, мне заявили, что если я буду продолжать требовать возврата денег, у меня начнутся серьезные проблемы и у моих адвокатов «будет много работы», — отметила Яковлева.

Проблемы не заставили себя долго ждать, добавила бизнесвумен: сначала под предлогом списания на металлолом с территории «Баварии» была вывезена вся производственная линия — оборудование на сумму более 23 миллионов рублей, на которое Яковлева могла обратить взыскание, затем на предпринимательницу завели уголовное дело о неуплате налогов.

Теневое производство

С просьбой разобраться в обстоятельствах уголовного дела защита Янины Яковлевой обращалась в различные правоохранительные структуры. Адвокаты предпринимательницы провели свое расследование и выяснили интересные детали.

В частности, выяснилось, что в 2017 году ООО «Адамант» привлекалось к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (решение Арбитражного суда имеется в распоряжении редакции), то есть предприятие производило алкогольную продукцию, не имея на то разрешения, не имея точек доступа к ЕГАИС. Соответственно, по словам защитников Яковлевой, если речь идет о преступлении, то в первую очередь необходимо говорить о незаконном предпринимательстве, исключая неуплату налогов, поскольку налоги в бюджет РФ отчисляются только с законной деятельности.

Теневое производство алкоголя приносит сотни миллионов рублей

Теневое производство алкоголя приносит сотни миллионов рублей

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Также следствие уверяет, что Яковлева руководила московскими фирмами «Урожай», «Феникс» и «Ардина Стафф», которые, в свою очередь, имели разрешение на производство алкоголя. Однако выяснилось, что разрешение было выдано организациям, которые на тот момент не имели собственных производственных линий (ответ Росалкогольрегулирования имеется в распоряжении редакции). По словам адвокатов Яковлевой, в деле нет ни одного доказательства, что предпринимательница руководила столичными фирмами. Доступ к расчетным счетам организаций имели совершенно другие люди.

Наконец, защита бизнесвумен настаивает, что люди, непосредственно участвовавшие в производстве, указывают на конкретных руководителей процесса, но следователи их так и не допросили.

Янина Яковлева, в свою очередь, написала обращения президенту РФ Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой инициировать объективное расследование.

— Я старалась записаться на личный прием к прокурору (Новосибирской области), но все попытки оказались тщетны, и я получила отказ. Несколько раз я звонила людям, по чьей инициативе, я считаю, было сфабриковано дело, но они не берут трубку и не выходят на связь, — резюмировала предпринимательница.

В прокуратуре Новосибирской области жалобу Яковлевой на необоснованное уголовное преследование отклонили.

В мае журналисты НСГ протестировали отечественные аналоги модного иностранного алкоголя. Оценки оказались ниже среднего.

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