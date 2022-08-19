«Королева коктейлей»: подпольное производство, долги на 195 млн и уголовка — как ведут пивной бизнес в Новосибирске

По данным следствия, в 2017 году пивные напитки MIXON производили в Новосибирске по нескольким адресам: на территории завода «Экран», ТД «Левобережный», завода Сибсельмаш и т. д. В производстве использовались поставки спирта из Республики Северная Осетия.



Также силовики выяснили, что в реализации уже готовых к потреблению напитков участвовало несколько новосибирских компаний, в части из которых Янина Яковлева была либо учредителем, либо участвовала в их руководстве. Круг, по мнению правоохранителей, замкнулся. Материалы проверки были переданы новосибирским следователям, которые, проведя расследование, довели дело до суда.



Проблемная инвестиция

Янина Яковлева в беседе с журналистом НГС заявила, что вину в предъявленном обвинении не признаёт. Предпринимательница отметила, что несколько лет назад занималась реализацией пивных коктейлей, но впоследствии вышла из бизнеса.



Ее история отношений с изготовлением слабого алкоголя началась в 2013 году, когда знакомый предприниматель предложил открыть производство лимонадов и пивных напитков. В качестве инвестора Яковлева предложила поучаствовать в проекте известному новосибирскому бизнесмену. Тот, по ее словам, настоял на том, что производством будет заниматься «его команда».

