«Королева коктейлей»: подпольное производство, долги на 195 млн и уголовка — как ведут пивной бизнес в Новосибирске
Предпринимательница заявила, что ее подставили по делу о неуплате акцизов
Новосибирские правоохранители завершили расследование уголовного дела о неуплате налогов на 195 миллионов рублей. На скамье подсудимых в скором времени окажется 43-летняя предпринимательница Янина Яковлева, которая заявила, что невиновна. Женщина уверяет, что была только инвестором производства пивных напитков, а фактически им руководили другие люди. По словам Яковлевой, ее подставили бывшие партнеры, которые не захотели отдавать деньги, вложенные в развитие предприятия.
«Особо важный» алкоголь
10 августа новосибирские следователи отдела по расследованию особо важных дел сообщили, что готовы передать в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Храня в тайне личность обвиняемого, правоохранители отметили, что в 2017 году некая 43-летняя предпринимательница руководила предприятием по производству напитков на основе пива. За несколько месяцев того года было произведено более 9 миллионов литров продукции. При этом в единой государственной системе учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) этот объем «записан» на другое юридическое лицо.
— 43-летняя женщина, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, не предоставила в налоговый орган декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, уклонившись тем самым от уплаты акцизов в общей сумме свыше 195 миллионов рублей, что признается особо крупным размером, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
В отношении бизнесвумен было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), максимальное наказание по которой — 6 лет лишения свободы. Следователи допросили свидетелей, изучили финансовую документацию предприятия, получили результаты судебных экспертиз. В результате, по их словам, собрали «достаточную доказательственную базу». Обвинительное заключение уже подписано зампрокурора Новосибирской области. В ближайшее время дело поступит в суд.
«Замиксовали» на 195 миллионов
В распоряжении редакции НГС оказались материалы уголовного дела.
Согласно результатам расследования, в 2017 году правоохранители обратили внимание на неуплату налогов тремя молодыми московскими компаниями: «Урожай», «Феникс» и «Ардина Стаф». Было установлено, что организации участвовали в производстве и продаже слабоалкогольных коктейлей торговой марки Mixon (слоган — «Замиксуйся»): «Джин тоник», «Со вкусом лимона», «Белый виноград» — 6,7% алк. В результате все три компании не уплатили акциз с подакцизного товара: «Урожай» — 56,7 млн рублей, «Феникс» — 54,7 млн рублей, «Ардина Стафф» — 84 млн рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Урожай» основано 4 августа 2016 года. На конец 2016 года выручка предприятия составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 220 тысяч рублей. Учредитель и директор — Светлана Джамаева. Исключено из ЕГРЮЛ в 2019 году.
ООО «Феникс» образовано 15 февраля 2017 года. Учредитель и генеральный директор — Владимир Оникиенко. Исключено из ЕГРЮЛ в 2019 году за предоставление недостоверных сведений.
ООО «Ардина Стафф» основано 20 июля 2017 года. Учредитель и генеральный директор — Наталья Камардина. Организация действует до сих пор.
Внимательно изучив этикетку любого из коктейлей, легко заметить, что столичные компании производили и продавали напитки совместно с новосибирской ООО «Адамант» и ООО «АЛКО-Лайт» из Кабардино-Балкарии. При этом силовики решили обратить пристальное внимание именно на новосибирское предприятие. Первичную оперативную информацию по делу собирал старший оперативник управления ФСБ по городу Москве и Московской области.
В рапорте контрразведчика начальству указано, что организатором «противоправной схемы по неисполнению обязательств при исчислении и уплате акциза в особо крупном размере в бюджет РФ» является уроженка г. Оби Новосибирской области Янина Яковлева.
По данным следствия, в 2017 году пивные напитки MIXON производили в Новосибирске по нескольким адресам: на территории завода «Экран», ТД «Левобережный», завода Сибсельмаш и т. д. В производстве использовались поставки спирта из Республики Северная Осетия.
Также силовики выяснили, что в реализации уже готовых к потреблению напитков участвовало несколько новосибирских компаний, в части из которых Янина Яковлева была либо учредителем, либо участвовала в их руководстве. Круг, по мнению правоохранителей, замкнулся. Материалы проверки были переданы новосибирским следователям, которые, проведя расследование, довели дело до суда.
Проблемная инвестиция
Янина Яковлева в беседе с журналистом НГС заявила, что вину в предъявленном обвинении не признаёт. Предпринимательница отметила, что несколько лет назад занималась реализацией пивных коктейлей, но впоследствии вышла из бизнеса.
Ее история отношений с изготовлением слабого алкоголя началась в 2013 году, когда знакомый предприниматель предложил открыть производство лимонадов и пивных напитков. В качестве инвестора Яковлева предложила поучаствовать в проекте известному новосибирскому бизнесмену. Тот, по ее словам, настоял на том, что производством будет заниматься «его команда».
В результате «командой» в проект было вложено порядка 10 миллионов рублей: приобретено оборудование, наняты сотрудники, реализация товара осуществлялась по налаженным контактам через оптовые рынки. Яковлева должна была заниматься заключением договоров с сетями и реализацией товара по ЕГАИС. Тогда ключевым предприятием в схеме было ООО «Аква Алко», оформленное на знакомого предпринимательницы. На фирму было выдано разрешение на производство пивных напитков.
В 2017 году производство (оборудование, сотрудники) было переведено на компанию «Адамант», которую оформили на отчима Янины Яковлевой. Предпринимательница уверяет, что бенефициары «не хотели официально фигурировать в производстве», при этом позже полномочия руководителя были переданы подконтрольному лицу — начальнику производства — Андрею Брагину (соответствующий приказ имеется в распоряжении редакции). «Адамант» на тот момент не имел разрешения на производство алкогольных напитков, поэтому Яковлева решила выйти из бизнеса.
— Таким образом, я никогда не имела отношения к производству напитков, в том числе производственной деятельности ООО «Адамант», с момента его создания я никаким образом не участвовала в вопросах управления компанией, не реализовывала ее продукцию, — заявила предпринимательница.
Однако отношения с бывшими партнерами Яковлева не разорвала. В 2018 году уже экс-компаньоны предложили женщине поучаствовать в новом проекте по производству пива, она согласилась. Во вновь созданное ООО «Бавария» Яковлева вложила 15 млн рублей с учетом того, что она получит 50% с продаж и возврат всей суммы до конца 2021 года. В качестве гарантии она получила залоговую долю в предприятии. Затем предпринимательница переехала в Санкт-Петербург, а партнеры перестали выходить с ней на связь.
ООО «Адамант» образовано 25 августа 2016 года. В 2016 году учредителем являлся Анатолий Юрков. Впоследствии 100% уставного капитала перешло к «Лорихиуэл ЛТД» (Великобритания). Генеральным директором значится некто Кристофер Джонс, однако в 2022 году ФНС признало эти данные недостоверными.
По итогам 2018 года выручка предприятия составила 32,5 млн рублей, чистый убыток — 4,2 млн рублей. В настоящее время организация является действующей (все данные — «Контур.Фокус»).
— Я потребовала вернуть мои деньги, на что получила категорический отказ. Более того, мне заявили, что если я буду продолжать требовать возврата денег, у меня начнутся серьезные проблемы и у моих адвокатов «будет много работы», — отметила Яковлева.
Проблемы не заставили себя долго ждать, добавила бизнесвумен: сначала под предлогом списания на металлолом с территории «Баварии» была вывезена вся производственная линия — оборудование на сумму более 23 миллионов рублей, на которое Яковлева могла обратить взыскание, затем на предпринимательницу завели уголовное дело о неуплате налогов.
Теневое производство
С просьбой разобраться в обстоятельствах уголовного дела защита Янины Яковлевой обращалась в различные правоохранительные структуры. Адвокаты предпринимательницы провели свое расследование и выяснили интересные детали.
В частности, выяснилось, что в 2017 году ООО «Адамант» привлекалось к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (решение Арбитражного суда имеется в распоряжении редакции), то есть предприятие производило алкогольную продукцию, не имея на то разрешения, не имея точек доступа к ЕГАИС. Соответственно, по словам защитников Яковлевой, если речь идет о преступлении, то в первую очередь необходимо говорить о незаконном предпринимательстве, исключая неуплату налогов, поскольку налоги в бюджет РФ отчисляются только с законной деятельности.
Также следствие уверяет, что Яковлева руководила московскими фирмами «Урожай», «Феникс» и «Ардина Стафф», которые, в свою очередь, имели разрешение на производство алкоголя. Однако выяснилось, что разрешение было выдано организациям, которые на тот момент не имели собственных производственных линий (ответ Росалкогольрегулирования имеется в распоряжении редакции). По словам адвокатов Яковлевой, в деле нет ни одного доказательства, что предпринимательница руководила столичными фирмами. Доступ к расчетным счетам организаций имели совершенно другие люди.
Наконец, защита бизнесвумен настаивает, что люди, непосредственно участвовавшие в производстве, указывают на конкретных руководителей процесса, но следователи их так и не допросили.
Янина Яковлева, в свою очередь, написала обращения президенту РФ Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой инициировать объективное расследование.
— Я старалась записаться на личный прием к прокурору (Новосибирской области), но все попытки оказались тщетны, и я получила отказ. Несколько раз я звонила людям, по чьей инициативе, я считаю, было сфабриковано дело, но они не берут трубку и не выходят на связь, — резюмировала предпринимательница.
В прокуратуре Новосибирской области жалобу Яковлевой на необоснованное уголовное преследование отклонили.
В мае журналисты НСГ протестировали отечественные аналоги модного иностранного алкоголя. Оценки оказались ниже среднего.