СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 60.38
eur 61.55
Тема дняПоявился новый британский препарат от ковида
Все новости
Все новости

Производителя пива обвинили в неуплате налогов на 195 миллионов рублей — бизнесвумен отдают под суд

Правоохранители арестовали имущество женщины на 10 миллионов рублей

579
Предпринимательнице грозит до 6 лет тюрьмы

Предпринимательнице грозит до 6 лет тюрьмы

Поделиться

Новосибирские следователи отдела по расследованию особо важных дел передают в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых в скором времени окажется 43-летняя предпринимательница.

По версии следствия, в 2017 году бизнесвумен руководила предприятием по производству напитков на основе пива. Правоохранители выяснили, что за несколько месяцев организация произвела более 9 миллионов литров, которые были отражены в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), но при этом предпринимательница не отчиталась в налоговой, уклонившись таким образом от уплаты акцизов в размере 195 миллионов рублей.

— В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и ее осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на сумму более 10 миллионов рублей, — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Следователи уверяют, что собрали достаточную доказательную базу вины обвиняемой. После утверждения зампрокурора Новосибирской области уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае если предпринимательницу признают виновной, ей грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

В марте директор новосибирского кадрового агентства пошел под суд за уклонение от уплаты налогов на 52 миллиона рублей.

По теме

НалогиНеуплатаСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2