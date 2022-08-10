Производителя пива обвинили в неуплате налогов на 195 миллионов рублей — бизнесвумен отдают под суд

Новосибирские следователи отдела по расследованию особо важных дел передают в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых в скором времени окажется 43-летняя предпринимательница.



По версии следствия, в 2017 году бизнесвумен руководила предприятием по производству напитков на основе пива. Правоохранители выяснили, что за несколько месяцев организация произвела более 9 миллионов литров, которые были отражены в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), но при этом предпринимательница не отчиталась в налоговой, уклонившись таким образом от уплаты акцизов в размере 195 миллионов рублей.