Производителя пива обвинили в неуплате налогов на
195 миллионов рублей — бизнесвумен отдают под суд
Правоохранители арестовали имущество женщины на
Новосибирские следователи отдела по расследованию особо важных дел передают в суд дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых в скором времени окажется 43-летняя предпринимательница.
По версии следствия, в 2017 году бизнесвумен руководила предприятием по производству напитков на основе пива. Правоохранители выяснили, что за несколько месяцев организация произвела более
— В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и ее осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на сумму более
Следователи уверяют, что собрали достаточную доказательную базу вины обвиняемой. После утверждения зампрокурора Новосибирской области уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае если предпринимательницу признают виновной, ей грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
В марте директор новосибирского кадрового агентства пошел под суд за уклонение от уплаты налогов на