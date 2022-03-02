Директор новосибирского кадрового агентства пошел под суд за уклонение от уплаты налогов на 52 млн

Новосибирские следователи 2 марта сообщили о передаче в суд материалов уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажется директор ООО «Агентство Профессиональных Решений» Олег Егоров, которому инкриминируется уклонение от выплаты НДФЛ на 52 миллиона рублей.
— С 2013 по 2017 год лицо, ответственное за организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности бухгалтерского учета в ООО «АПР», заключило фиктивные договоры с подконтрольными данному предприятию организациями и впоследствии уклонилось от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и иные документы, поданные в налоговый орган города Новосибирска, заведомо ложных сведений, неправомерно указав, что коммерческая организация оказывала услуги по поиску и подбору технического персонала, отвечающего квалификационным требованиям, хотя фактически они не оказывались, — заявили в СК.
В основу уголовного дела легли разработки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.
Вину в уклонении от уплаты налогов на 52 миллиона рублей Егоров не признал. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
ООО «АПР» было создано 21 октября 2011 года. Единственный владелец и директор компании с уставным капиталом в миллион рублей — Егоров Олег Николаевич. Согласно информации «Контур.Фокус», за 2020 год фирма показала чистый убыток в 330 тысяч рублей и отсутствие выручки. Сайт «АПР» на момент публикации этого материала недоступен, указанный в публичных источниках телефон — тоже.
В феврале 2022 года ФСБ нагрянула в ТК «Восток» — поймали обнальщика, выводившего за рубеж до 20 миллионов в день. Задержанный помогал торговцам «Востока» уходить от налогов за процент от перевода.