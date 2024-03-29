Суд прекратил дело «королевы коктейлей»: сибирячку не стали наказывать за неуплату налогов на 195 миллионов

Дело рассматривали в суде больше года Источник: Александр Ощепков











Заельцовский районный суд Новосибирска прекратил дело против 43-летней предпринимательницы Янины Яковлевой. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на общую сумму более 195 миллионов рублей.

По версии следствия, Яковлева, будучи руководителем коммерческой организации по производству слабоалкогольных напитков на основе пива, не подала в налоговую декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года. В результате государственной казне, полагают силовики, был нанесен ущерб в размере более 195 миллионов рублей.

Уголовное дело поступило в суд в начале 2023 года. 22 марта 2024 года судья Анастасия Криницына приняла решение производство по делу прекратить.

— Истечение сроков давности уголовного преследования, — говорится в карточке дела на сайте суда.

Ранее редакция НГС, изучив материалы уголовного дела, писала, что речь идет о производстве слабоалкогольных коктейлей под торговой маркой Mixon, которые разливали на территории завода «Экран», ТД «Левобережный», завода Сибсельмаш и т. д. Известно, что в производстве использовались поставки спирта из Республики Северная Осетия.

В беседе с корреспондентом НГС Яковлева заявляла, что свою вину не признаёт. Она подчеркивала, что участвовала в бизнесе по производству коктейлей, но впоследствии вышла из него. Свое уголовное преследование предпринимательница связывала с «реальными бенефициарами» предприятия, которые не желали возвращать инвестированные ею в бизнес 15 миллионов рублей.

Представитель Яковлевой в разговоре с корреспондентом НГС комментировать решение суда отказался до тех пор, пока «оно не вступит в законную силу».