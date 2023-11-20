Адвокат обещал прекратить дело за миллион — теперь его будут судить в Новосибирске за покушение на мошенничество

— Обвиняемый запросил у своего подзащитного 1 миллион рублей, которые, как он заверил подзащитного, якобы будут переданы в качестве благодарности должностным лицам. Довести до конца свой преступный умысел адвокат не смог, поскольку после получения первой части денежных средств в размере 100 тыс. рублей был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.