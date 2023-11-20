Адвокат обещал прекратить дело за миллион — теперь его будут судить в Новосибирске за покушение на мошенничество

В Новосибирске 73-летнего адвоката будут судить за покушение на мошенничество. О том, что материалы уголовного дела направлены в суд, рассказали в прокуратуре Новосибирской области и региональном следственном управлении СК. По данным источника НГС, речь идет о бывшем судье и одном из «старейших» адвокатов области Валерии Кухаренко.
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области с мая по сентябрь 2023 года Кухаренко представлял интересы обвиняемого по уголовному делу и предложил клиенту добиться прекращения дела или оправдательного приговора.
— Обвиняемый запросил у своего подзащитного 1 миллион рублей, которые, как он заверил подзащитного, якобы будут переданы в качестве благодарности должностным лицам. Довести до конца свой преступный умысел адвокат не смог, поскольку после получения первой части денежных средств в размере 100 тыс. рублей был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.
По данным СК, задержанный адвокат полностью признал вину, расследование заняло всего два месяца
— В связи с тем, что следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы в первые сутки после возбуждения уголовного дела, расследование его завершено в кратчайшие сроки, — объяснили в СК.
НГС выяснял, чем известен в Новосибирске бывший судья и адвокат, которого обвинили в покушении на мошенничество, и кого он защищал.
— Валерий Петрович в конце 80-х начале 90-х — начале нулевых сам был судьёй по уголовным делам в Новосибирске. Если мне память не изменяет в Ленинском районе. В адвокатском сообществе его знают скорее не как адвоката, а как «решалу»: в процессы он ходил очень редко, участвовал в них скорее «из-за угла», — рассказывал тогда источник НГС.
Ранее НГС писал о том, что из СИЗО выпустили бывшего начальника центрального ОБЭПа. Его обвиняют во взяточничестве.