Участвовал в процессах «из-за угла»: что известно об адвокате, которого задержала ФСБ — он был судьей и защищал киллера

— Валерий Петрович в конце 90-х — начале нулевых сам был судьёй по уголовным делам в Новосибирске. Если мне память не изменяет в Ленинском районе. При этом до судейской пенсии он не доработал. В адвокатском сообществе его знают скорее не как адвоката, а как «решалу»: в процессы он ходил очень редко, участвовал в них скорее «из-за угла», — отметил собеседник.

