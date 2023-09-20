Участвовал в процессах «из-за угла»: что известно об адвокате, которого задержала ФСБ — он был судьей и защищал киллера

Задержанный по подозрению в мошенничестве 73-летний адвокат Валерий Кухаренко сам в прошлом работал судьёй в Новосибирске. При этом судейскую пенсию юрист, которого называют одним из «старейших» адвокатов Новосибирска, не заслужил, сообщил корреспонденту НГС источник из адвокатского сообщества.
— Валерий Петрович в конце 90-х — начале нулевых сам был судьёй по уголовным делам в Новосибирске. Если мне память не изменяет в Ленинском районе. При этом до судейской пенсии он не доработал. В адвокатском сообществе его знают скорее не как адвоката, а как «решалу»: в процессы он ходил очень редко, участвовал в них скорее «из-за угла», — отметил собеседник.
Источник НГС подчеркнул, что у людей, знакомых с Кухаренко, его задержание не вызвало удивления.
Другой собеседник НГС — из правоохранительных органов — сообщил, что в 2020 году Валерий Кухаренко участвовал в защите бывшего главы ТУАД Михаила Чуманова, которого сейчас судят в Железнодорожном районном суде вместе с экс-замминистра транспорта Сергеем Ставицким. Их обвиняют в коррупционных связях, мошенничестве и превышении полномочий, в том числе при строительстве дорог в Новосибирской области.
В картотеках новосибирских судов насчитываются десятки других судебных процессов с участием Валерия Кухаренко. Самым громким процессом, в котором официально участвовал адвокат, можно назвать дело киллера «Труновской ОПГ» Дмитрия Буоля. Буоль — единственный из числа участников преступной группы, кто заключил досудебное соглашение со следствием и раскаялся. В 2011 году за четыре убийства и два покушения Буоля приговорили к 17 годам колонии строгого режима.
В том же 2011 году Кухаренко защищал главного эксперта отдела судебных приставов Октябрьского района Алексея Смолина, которого обвинили в крупном мошенничестве. Он обманул должника по алиментам, якобы отказавшись возбуждать на него уголовное дело. В качестве благодарности пристав получил от должника деньги. Адвокат добился для Смолина трёх лет условно.
В 2023 году Кухаренко выступал защитником по делу главы компании «СибРегионСтрой» Юрия Белорыбца. Бизнесмена обвинили в хищении почти 153 миллионов рублей из бюджета Новосибирской области. При строительстве железнодорожных путей Белорыбец указывал в документации завышенные объёмы. После возбуждения уголовного дела пытался скрыться от следствия в Германии. Суд приговорил бизнесмена к 6 с половиной годам колонии общего режима.
Валерия Кухаренко задержали 19 сентября. Сотрудники ФСБ взяли юриста с поличным при передаче ему 100 тысяч рублей от бывшего директора филиала «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ, которого судят за взятку эксперту ТУАД. Кухаренко заявил клиенту, что за 1 миллион рублей готов решить вопрос с судьёй о закрытии уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело о попытке мошенничества в крупном размере.