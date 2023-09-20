ФСБ задержала 74-летнего адвоката по делу о взятках в ТУАД — он потребовал у клиента миллион для судьи

19 сентября сотрудники новосибирского управления ФСБ задержали 74-летнего адвоката Валерия Кухаренко. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, сообщил корреспонденту НГС источник в адвокатском сообществе.
Известно, что Кухаренко защищает бывшего директора филиала «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ Сергея Дулепова, которого обвиняют в даче крупной взятки. По версии следствия, он передал 169 тысяч рублей эксперту ГКУ НСО ТУАД за изменение протоколов реконструкции дорог в Новосибирской области. Уголовное дело Дулепова сейчас рассматривается в Карасукском суде.
— Силовики полагают, что Кухаренко предложил Дулепову передать судье 1 миллион рублей за некие неправомерные действия. Дулепов согласился. Вчера при передаче первой части суммы в 100 тысяч рублей адвоката задержали оперативники ФСБ, — сообщил источник.
Известно, что в отношении Кухаренко возбуждено уголовное дело за попытку мошенничества в особо крупном размере (ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ). Сейчас адвокат находится в изоляторе временного содержания. Редакция НГС направила запрос в Следственный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию.
В Железнодорожном районном суде Новосибирска тем временем продолжают судить бывшего главу ТУАД Михаила Чуманова и экс-замминистра транспорта Сергея Ставицкого. Их обвиняют в коррупционных связях, взятках и превышении полномочий.