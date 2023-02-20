Похищение 153 миллионов и бегство в Германию: бизнесмена наказали за преступление 10-летней давности

Железнодорожный районный суд вынес приговор Юрию Белорыбцу, который похитил почти 153 миллиона рублей из бюджета Новосибирской области. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы. Он пытался скрыться в Германии, но его задержали.
Юрий Белорыбец руководил компанией «СибРегионСтрой». Суд установил, что мужчина в 2008–2012 годах организовал строительство железнодорожных путей, несоответствующее проекту. Для получения оплаты он предоставлял фиктивные отчеты, где указывал завышенные объемы работы.
— На их основании на счет юридического лица, возглавляемого осужденным, было перечислено более 358 миллионов рублей, из которых не менее
Во время предварительного следствия Юрия Белорыбца объявили в международный розыск. Его задержали в Германии, после чего экстрадировали в Россию.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Также Юрий Белорыбец должен возместить ущерб в размере 152,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее у эксперта «Управления дорожного строительства» в Новосибирске у чиновника арестовали имущество на 3 миллиона рублей. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере от организации, которая занимается ремонтом дорог.