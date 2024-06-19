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Борец с коррупцией сдал коллег и вышел из СИЗО

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Криминал эксклюзив Бывший главный борец с коррупцией УМВД Новосибирска вышел из СИЗО — он сдал своих коллег

Бывший главный борец с коррупцией УМВД Новосибирска вышел из СИЗО — он сдал своих коллег

Андрей Хомин, по словам источников НГС, заключил сделку со следствием

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Бывшего начальника ОЭБиПК УМВД по Новосибирску арестовали в сентябре 2023 года

Бывшему начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Управления МВД по Новосибирску Андрею Хомину изменили меру пресечения по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Некогда высокопоставленный силовик заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО, сообщили корреспонденту НГС два источника, знакомые с ситуацией и не связанные между собой.

— В рамках сотрудничества со следствием Андрей Хомин указал на причастность к противоправным действиям нескольких десятков, как бывших, так и действующих сотрудников правоохранительных органов из системы МВД, а также других структур, — подчеркнул один из собеседников редакции.

Андрей Хомин добровольно сложил полномочия начальника ОЭБиПК по Новосибирску в марте 2023 года. Уходу на пенсию высокопоставленного силовика предшествовало задержание начальника ОЭБиПК Центрального района Александра Умерова, которого обвинили в крышевании подпольных казино и получении взяток. Впоследствии Умеров заключил сделку со следствием и ему летом 2023 года ему изменили меру пресечения, освободив из-под стражи.

Хомина задержали в сентябре того же года, буквально сняв с трапа самолета по прибытию из Москвы. Параллельно силовики также задержали замначальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Дмитрия Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и начальника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова. Все они, по словам источников НГС, сегодня проходят обвиняемыми по громкому делу о «Сибирском Лас-Вегасе».

На днях стало известно, что на месте не усидел и начальник ОЭБиПК Железнодорожного района Виталий Монастырев. Его тоже обвинили в крышевании нелегальных азартных игр и получении взяток (ст. 290 УК РФ). Расследование продолжается.

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Коррупция СИЗО ОБЭП Суд Арест Подпольные казино
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